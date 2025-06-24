Στις αρχές του έτους, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του στο Κρεμλίνο για να υπογράψει μια νέα στρατηγική συμφωνία που θα επισφράγιζε την εκκολαπτόμενη συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Τώρα, μετά από περισσότερο από μια εβδομάδα ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, αυτή η σχέση δεν έχει ωφελήσει την Τεχεράνη.

Καμία αναφορά σε στρατιωτική υποστήριξη

Όταν ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραγκτσί, τη Δευτέρα, ο ηγέτης του Κρεμλίνου χαρακτήρισε τα πλήγματα αδικαιολόγητα και απρόκλητα και δήλωσε ότι η Ρωσία θέλει να βοηθήσει τον ιρανικό λαό.

Αλλά ο Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά σε στρατιωτική υποστήριξη στις δημόσιες δηλώσεις του πριν από τις κατ' ιδίαν συνομιλίες. Αντ' αυτού, πρότεινε να συζητήσουν έναν τρόπο εξόδου από τη σύγκρουση. «Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε από κοινού πώς θα ήταν δυνατόν να βγούμε από αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοχεύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τις ΗΠΑ να επιτίθενται το Σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας τα ισχυρότερα εκρηκτικά τους. Το Ιράν, εν τω μεταξύ, έχει λάβει ελάχιστα περισσότερα από ρητορική υποστήριξη από τους πιο ισχυρούς συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας.

Η σχέση μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης αποτελεί αγκάθι για τα δυτικά συμφέροντα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν για σχεδόν μια δεκαετία στη Συρία για να διατηρήσουν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στην εξουσία. Και αφότου η Μόσχα αποτύγχανε στα αρχικά στάδια της εισβολής της στην Ουκρανία, το Ιράν ενίσχυσε την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας με πυρομαχικά, βλήματα πυροβολικού και χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Γιατί η Μόσχα δεν στηρίζει επί της ουσίας το Ιράν

Αλλά η Μόσχα είναι απίθανο να ανταποδώσει τη χάρη. Με το Ιράν να αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη υπαρξιακή του πρόκληση εδώ και δεκαετίες, ακόμη και εκκλήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος, η ρωσική στρατιωτική βοήθεια είναι απίθανο να έρθει, δήλωσαν αναλυτές.

Ενώ η στρατηγική σχέση που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών δεν περιλάμβανε σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, ενίσχυσε την ανταλλαγή πληροφοριών και απαγόρευσε στις χώρες να βοηθούν η μία τους εχθρούς της άλλης σε συγκρούσεις.

«Το Ιράν μπορεί να ζητήσει από τη Ρωσία να το υποστηρίξει σε αντίποινα προς τις ΗΠΑ, αλλά η Μόσχα δεν θα το δεχτεί ποτέ», δήλωσε ο Νικολάι Κοζάνοφ, ειδικός στις ρωσο-ιρανικές σχέσεις και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ.

Η κίνηση υπογραμμίζει τον συναλλακτικό χαρακτήρα ακόμη και των ισχυρότερων συνεργασιών του Πούτιν, καθώς το Κρεμλίνο είναι βυθισμένο στην Ουκρανία και ευάλωτο στις δυτικές κυρώσεις. Ο Πούτιν θέλει να αποφύγει μια κλιμάκωση της βίας που θα μπορούσε να καταλήξει άσχημα για το Ιράν και τη Ρωσία. Θέλει επίσης να διατηρήσει τη σχέση του με το Ισραήλ και τους δεσμούς του με τον Τραμπ, ο οποίος έχει συγκρατήσει την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία παρά την αντίσταση του Κρεμλίνου να εμπλακεί σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Αυτό είναι απίθανο να ικανοποιήσει -ή να εκπλήξει- το Ιράν, το οποίο έχει αντιμετωπίσει απογοήτευση από τους Ρώσους και στο παρελθόν.

Τον μήνα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, με επικεφαλής τη Χαμάς, που σκότωσε περισσότερους από 1.200 Ισραηλινούς, η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι ολοκλήρωσε μια συμφωνία για την προμήθεια από τη Μόσχα μαχητικών αεροσκαφών Sukhoi Su-35, επιθετικών ελικοπτέρων Mi-28, συστημάτων αεράμυνας S-400 και εκπαιδευτικών αεροσκαφών Yak-130.

Η μόνη παράδοση που έλαβε ήταν τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Τα προβλήματα παραγωγής και οι διπλωματικές πιέσεις από άλλες χώρες του Κόλπου ώθησαν τη Ρωσία να παρακρατήσει πιο ευαίσθητη και ισχυρή τεχνολογία, δήλωσε η Nicole Grajewski, συνεργάτης του Carnegie Endowment for International Peace και συγγραφέας ενός βιβλίου για το Ιράν και τη Ρωσία.

Πέρυσι, ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν μερικά από τα καλύτερα συστήματα αεράμυνας του Ιράν που είχαν προμηθεύσει οι Ρώσοι. Στους μήνες που ακολούθησαν, η Ρωσία ήταν είτε ανίκανη είτε απρόθυμη να τα αντικαταστήσει. Τη Δευτέρα, ο Αραγτσί ζήτησε από τον Πούτιν νέα συστήματα αεράμυνας και βοήθεια για την αποκατάσταση του δικτύου πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με άτομο που είχε ενημέρωση για τις συνομιλίες.

Την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το γιατί η Ρωσία δεν προμηθεύει όπλα για να βοηθήσει το Ιράν να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του Ισραήλ, ο Πούτιν δήλωσε ότι το ενδιαφέρον του Ιράν για ρωσικό υλικό είχε ατονήσει και ότι το Ιράν δεν είχε υποβάλει κανένα συγκεκριμένο νέο αίτημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.