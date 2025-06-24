Πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους οκτάχρονο παιδί, σε κοινότητα της Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι περιφερειακές αρχές.

«Περί τα μεσάνυχτα, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones εναντίον χωριού (...) Έχουμε πληροφορίες για τρεις νεκρούς», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Σούμι, ο Όλεχ Χριχόροφ.

Χθες Δευτέρα οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τουλάχιστον 10 θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς, ιδίως στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, σε ρωσικές νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές.

Ενώ 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 130 και πλέον τραυματίστηκαν στο Κίεβο τη νύχτα της 16ης προς 17η Ιουνίου, σε ρωσική επιδρομή κατά την οποία εξαπολύθηκαν πάνω από 440 drones και 32 πύραυλοι, κατά τις ουκρανικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.