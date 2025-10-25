Λογαριασμός
Το Κίεβο έγινε στόχος ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones - Οκτώ τραυματίες (Βίντεο)

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, οχήματα και σπίτια υπέστησαν ζημιές στη συνοικία Ντνιπρόφσκι

Κίεβο

Συνοικίες του Κιέβου έγιναν στόχος ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, αναφερόμενος σε «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στις πόλεις με πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Έκανε λόγο για σπασμένα παράθυρα, οχήματα που υπέστησαν ζημιές και κρατήρα σε αυλή πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίεβο πύραυλοι Drones Ουκρανία Ρωσία
