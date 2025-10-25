Συνοικίες του Κιέβου έγιναν στόχος ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες.

🚨BREAKING: Russian ballistic missiles hit residential buildings in Kyiv moments ago. pic.twitter.com/3pFUJklgFZ October 25, 2025

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, αναφερόμενος σε «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στις πόλεις με πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Έκανε λόγο για σπασμένα παράθυρα, οχήματα που υπέστησαν ζημιές και κρατήρα σε αυλή πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι.

