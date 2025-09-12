Το Κατάρ παραμένει διαμεσολαβητής

Με μία πολύ προσεκτική διατύπωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε ομόφωνα κατά την χθεσινή του συνεδρίαση υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ, αποφεύγοντας να κατονομαστεί το Ισραήλ για την πρόσφατη αεροπορική του επιδρομή στο κέντρο της Ντόχας με στόχο την πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Επισημάνθηκε, παράλληλα, η ανάγκη να απελευθερωθούν όλοι οι ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, να σταματήσει ο πόλεμος και τερματιστεί το δράμα των αμάχων. Με αυτόν τον εύσχημο τρόπο, εν τέλει αποφεύχθηκε ένα αμερικανικό βέτο και τονίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.



Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ-Θάνι, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να διατηρεί τον ρόλο της στις διαπραγματευτικές επαφές, κατηγορώντας την ισραηλινή πολιτική ηγεσία ότι, με την επίθεση στην Ντόχα, έδειξε ότι δεν νοιάζεται για την τύχη πρωτίστως των ισραηλινών ομήρων. Έτσι, κατέστη σαφές ότι η καταριανή πλευρά δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο αλλά και την ίδια την Χαμάς να διατηρήσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο – κάτι που αναμένεται να τονιστεί ξανά κατά τη σημερινή κατ’ ιδίαν συνάντηση του καταριανού Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ισραήλ: «Ναι μεν, αλλά» για τον ρόλο του Κατάρ

Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, κάλεσε το Κατάρ να καταδικάσει την Χαμάς για τα εγκλήματά της, να απελάσει την ηγεσία της από το έδαφός του ή να την οδηγήσει στην δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «το Ισραήλ θα πάρει ξανά τον νόμο στα χέρια του», όπως είπε χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ, παρότι λίγες μόνο ώρες πριν την αεροπορική επιδρομή της περασμένης Τρίτης (9/9), ανώτατοι αξιωματούχοι του – συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της Μοσάντ – πραγματοποιούσαν διαβουλεύσεις με την καταρινή κυβέρνηση, δίνει τώρα την εντύπωση ότι πλέον θεωρεί το Κατάρ ακατάλληλο να τελεί χρέη διαμεσολαβητή. Ωστόσο, αποφεύγει να δηλώσει ξεκάθαρα κάτι τέτοιο.

Οι χώρες του Κόλπου επαναξιολογούν τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σε περιφερειακό επίπεδο, με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της επικείμενης έκτακτης παναραβικής-πανισλαμικής συνδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Κυριακή και την Δευτέρα (14-15/9). Παρότι αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι θα καταλήξει σε μία αναμενόμενη διακήρυξη αλληλεγγύης για την ανάγκη προάσπισης της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, μέλος της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας, μιλώντας στην κρατική ισραηλινή τηλεόραση υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισε πως «όλες οι χώρες του Κόλπου ήδη επανεξετάζουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ». Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, όσο και η Σαουδική Αραβία, η οποία ανέκαθεν ζύγιζε πολύ προσεκτικά τις κινήσεις της ενόψει του ενδεχομένου να συμπεριληφθεί και εκείνη στις χώρες των Συμφωνιών του Αβραάμ.



