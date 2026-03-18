Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Φον ντερ Λάιεν: Ικανοποίηση για την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι Ευρωπαίοι εταίροι στην Κύπρο

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανταπόκριση των κρατών μελών της ΕΕ στο αίτημα της Κύπρου «να θέσουμε σε μηχανισμό όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεχτεί επίθεση», βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες.

Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι και χωρίς την ενεργοποίηση του άρθρου 42 (7), δηλαδή την ρήτρα της αμοιβαίας άμυνας που προβλέπεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας, «η ανταπόκριση των κρατών μελών, έδωσε ουσία για πρώτη φορά» στη ρήτρα αυτή, επισημαίνοντας ότι «επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους είναι επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως ανέφερε, αυτό δημιουργεί ευκαιρία για περαιτέρω θεσμική θωράκιση της ΕΕ σε περιπτώσεις κρίσεων.

Αναφερόμενος στην περιφερειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν κυπριακού αιτήματος, αποφάσισε να ενισχύσει τον Λίβανο με 100 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης, ενώ επανέλαβε την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι συζητήθηκε η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης του «παραθύρου» μέχρι το τέλος της θητείας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι οι εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες στην Κύπρο «δεν επηρεάζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο» την ετοιμότητά του για επανέναρξη διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που καταγράφεται ως προς την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο, ευχαριστώντας την Επιτροπή για την «ουσιαστική οικονομική ενίσχυση», η οποία αποσκοπεί τόσο στην άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων, όσο και στην επανενεργοποίηση του κλάδου της κτηνοτροφίας, καθώς και για τα πρόσθετα μέτρα πρόληψης μελλοντικών κινδύνων.

Πηγή: skai.gr

