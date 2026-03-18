Το USS Gerald R. Ford κατευθύνεται στην Κρήτη για επισκευές ύστερα από φωτιά στο πλοίο

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κατευθύνεται στη ναυτική βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κρήτη (Σούδα) για επισκευές, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News.

Ο 5ος Στόλος ανακοίνωσε ότι δύο ναύτες έλαβαν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους, μετά από φωτιά που ξέσπασε στους κύριους χώρους πλυντηρίων του πλοίου την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με τον Στόλο, τα αίτια της φωτιάς δεν σχετίζονται με πολεμική ενέργεια.

Σημειώνεται ότι το Ford επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το USNI News, το ειδησεογραφικό πρακτορείο του Αμερικανικού Ναυτικού Ινστιτούτου, ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι το Ford κατευθύνεται σε λιμάνι για επισκευές.

Πηγή: skai.gr

