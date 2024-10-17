Συρία: Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Λαττάκειας (SANA)

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Λαττάκεια της Συρίας εν μέσω ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, όπως μεταδίδει το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA).

Η αντιαεροπορική άμυνας της χώρας κινητοποιήθηκε για να αναχαιτίσει εχθρικούς στόχους στον ουρανό της Λαττάκειας, αναφέρει το SANA.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματά του στη Συρία παράλληλα με την κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στον Λίβανο, όπου εδώ και τρεις εβδομάδες σφυροκοπεί προπύργια της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πριν από 13 χρόνια, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα, βάζοντας συνήθως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

