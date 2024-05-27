Μπορέλ: Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έδωσαν το «πολιτικό πράσινο φως» για επανενεργοποίηση της EUBAM

«Οι υπουργοί της ΕΕ έδωσαν το πολιτικό πράσινο φως για την επανενεργοποίηση της EUBAM, της συνοριακής μας αποστολής στη Ράφα που είναι ανενεργή εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, αυτή η μη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ θα μπορούσε να παίξει «χρήσιμο ρόλο» στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμφωνηθεί με την παλαιστινιακή αρχή, την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

«Ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε εάν πληρούνται οι πολιτικές προϋποθέσεις», είπε ο Ζ. Μπορέλ, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί».

Ο Ζ. Μπορέλ δήλωσε επίσης ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να επαναλάβουν τρία αιτήματα προς την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ: πρώτον, να εφαρμόσει τις εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ), δεύτερον, να σταματήσει να εμποδίζει τη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής και τρίτον, να πάψει να χαρακτηρίζει την UNRWA τρομοκρατική οργάνωση και κατά συνέπεια να της απαγορεύει να εργάζεται στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο αίτημα, ο Ζ. Μπορέλ είπε ότι η απόφαση του ICJ, του ανώτατου δικαστηρίου του ΟΗΕ, είναι δεσμευτική και πρέπει να εφαρμοστεί, καθότι όλα τα μέλη του ΟΗΕ έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με αυτές τις αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο αίτημα, ο Μπορέλ τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει το πάγωμα των εσόδων της Παλαιστινιακής Αρχής και των οικονομικών πόρων που διαθέτει «για να διατηρήσει μια ελάχιστη τάξη στη Δυτική Όχθη», η οποία «βράζει».

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός δωρητής της Παλαιστινιακής Αρχής και δεν μπορούμε να αντέξουμε την οικονομική της ασφυξία από τις αδιάκριτες ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος είπε ότι οι Υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν να διεξαχθεί Συμβούλιο Σύνδεσης με το Ισραήλ, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στη Γάζα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εφαρμογή των αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Όλα τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο και με τους Υπουργούς Εξωτερικών των Αραβικών χωρών (Αίγυπτος, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου).

«Ήταν μια μακρά και έντονη πολιτική συζήτηση», είπε ο Μπορέλ, η οποία δυστυχώς έπρεπε να διακοπεί λόγω της προγραμματισμένης Διάσκεψης για τη Συρία. Ο Ζ. Μπορέλ ανέφερε ότι οι Αραβικές χώρες πρότειναν τη διεξαγωγή μιας διεθνούς διάσκεψης για την επόμενη μέρα στη Γάζα και το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών, κάτι το οποίο δεν διαφέρει από την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για διεξαγωγή διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

