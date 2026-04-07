Οι προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028 απέχουν ακόμη δύο χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει πιθανούς υποψηφίους να επιτίθενται λεκτικά στο Ισραήλ, έναν δημοκρατικό σύμμαχο που πλέον μάχεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν.

Ας δούμε τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται ευρέως πιθανός διεκδικητής της προεδρίας και αυτή την περίοδο περιοδεύει στις ΗΠΑ προωθώντας το νέο, «προεκλογικά φιλικό» απομνημόνευμά του. Ο Νιούσομ είναι κυβερνήτης της Καλιφόρνια εδώ και επτά χρόνια και διαθέτει ελάχιστη εμπειρία στην εξωτερική πολιτική. Παρ’ όλα αυτά, σε συζήτηση με τους παρουσιαστές του "Pod Save America" στις 3 Μαρτίου, χαρακτήρισε το Ισραήλ «κατά κάποιον τρόπο ένα κράτος απαρτχάιντ». Αργότερα ανασκεύασε τη δήλωση, αλλά πρόσθεσε: «Αντιτίθεμαι βαθιά, βαθιά στην ηγεσία του Μπίμπι Νετανιάχου, στην αντίθεσή του στη λύση των δύο κρατών. Και αντιτίθεμαι έντονα στο πώς ενδίδει στην ακροδεξιά».

Ωστόσο, είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς την αντίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις πολιτικές του από την αντίθεση στο ίδιο το Ισραήλ. Ο δημοκρατικά εκλεγμένος Νετανιάχου έχει υπηρετήσει ως πρωθυπουργός για 18 από τα τελευταία 30 χρόνια. Όσο για τη λύση των δύο κρατών με τους Παλαιστινίους; Μόλις το 27% των Ισραηλινών την υποστηρίζει.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, βουλευτής από τη Νέα Υόρκη και επίσης πιθανή υποψήφια, έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία στη Γάζα». Την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι αντιτίθεται σε κάθε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, ακόμη και για την αυτοάμυνά του. Ως εμβληματική μορφή του προοδευτικού ρεύματος των millennials, φαίνεται να γνωρίζει καλά πόσο έχει στραφεί το κόμμα της ενάντια στο εβραϊκό κράτος.

Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του NBC News που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, όταν ρωτήθηκαν αν συμπαθούν περισσότερο τους Ισραηλινούς ή τους Παλαιστινίους, οι Δημοκρατικοί απάντησαν σε ποσοστό 67% υπέρ των Παλαιστινίων και μόλις 17% υπέρ των Ισραηλινών. Μόνο το 13% των Δημοκρατικών έχει θετική άποψη για το Ισραήλ, από 34% το 2023.

Ιδιαίτερα εχθρικοί εμφανίζονται οι νεότεροι Δημοκρατικοί. Νεαροί από τα πιο «μοντέρνα» αστικά κέντρα φορούν καφίγιες, κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις "Free Palestine". Αριστεροί influencer όπως ο Hasan Piker συγκεντρώνουν εκατομμύρια ακολούθους στο διαδίκτυο. Η Οκάσιο-Κορτές πιθανόν ποντάρει ότι μια πιο έντονα αντι-ισραηλινή στάση θα επαναφέρει τους νέους ψηφοφόρους, οι οποίοι μετακινήθηκαν δεξιότερα το 2024 συμβάλλοντας στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) - στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι κινούνται αναλόγως. Ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγο από την Αριζόνα, που κάποτε θεωρούνταν σχετικά φιλικός προς το Ισραήλ, το κατηγόρησε για τον πόλεμο με το Ιράν. «Τώρα ο Νετανιάχου αποφασίζει πότε θα πάμε σε πόλεμο; Τόσο για το “America First”», έγραψε. «Τι στο καλό συνέβη στο “America First”;» πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση. Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ, που σύμφωνα με το Politico ενδέχεται να ετοιμάζει προεδρική υποψηφιότητα, επανέλαβε την ίδια γραμμή: «Το Ισραήλ μας ανάγκασε να το κάνουμε», είπε για την επιχείρηση "Epic Fury".

Ακόμη και Εβραίοι Δημοκρατικοί που θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι το 2028 θέτουν πλέον όρους στη στήριξή τους προς το Ισραήλ. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος στο παρελθόν είχε χρηματοδοτήσει την AIPAC, αποστασιοποιήθηκε από την οργάνωση. «Η AIPAC δεν είναι ένας οργανισμός με τον οποίο θα ήθελα σήμερα να έχω σχέση», δήλωσε. Έχει επίσης επικρίνει τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του. Παρόμοια στάση κρατά και ο πρώην δήμαρχος του Σικάγου, Ραμ Εμάνουελ.

Αυτόν τον μήνα, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών θα συζητήσει ψήφισμα που επιτίθεται ευθέως στην AIPAC, υποστηρίζοντας ότι η «αθέμιτη επιρροή» ξένων κυβερνήσεων μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των εκλεγμένων αξιωματούχων να εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους τους.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, αποτελεί εξαίρεση. Παρότι φέρεται να αποκλείστηκε από υποψήφιος αντιπρόεδρος επειδή θεωρήθηκε υπερβολικά φιλοϊσραηλινός, συνεχίζει να υπερασπίζεται το Ισραήλ, ακόμη και σε προοδευτικά μέσα. Ωστόσο, μοιάζει απομονωμένος στο σημερινό κόμμα.

Οι Δημοκρατικοί δεν ήταν πάντα έτσι. Το 2019, ο Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι θα ήταν «εντελώς εξωφρενικό» να τεθεί όρος στην αμερικανική βοήθεια προς το Ισραήλ. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε προσευχηθεί στο Δυτικό Τείχος κατά την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία. Και άλλοι ηγέτες του κόμματος, όπως ο Τζον Κέρι και ο Μπιλ Κλίντον, διεκδίκησαν την προεδρία ως ένθερμοι υποστηρικτές του Ισραήλ.

Το γεγονός ότι πολλοί πιθανοί υποψήφιοι για το 2028 ήδη καταγγέλλουν το Ισραήλ είναι ενδεικτικό. Το να είναι κανείς φιλοϊσραηλινός σημαίνει πλέον ότι βρίσκεται εκτός γραμμής με το σύγχρονο Δημοκρατικό Κόμμα.



Πηγή: skai.gr

