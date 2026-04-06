Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών

Το Κίεβο διαβίβασε στη Μόσχα, μέσω αμερικανών μεσολαβητών, πρόταση για παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών σε Ουκρανία και Ρωσία, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο. Και αυτή η πρόταση από εμάς – η οποία διαβιβάστηκε από τους Αμερικανούς – έχει κοινοποιηθεί στη ρωσική πλευρά», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ανέφερε επίσης ότι το Κίεβο συνεχίζει τις επαφές με αμερικανούς διαπραγματευτές σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που θεωρεί ως «κλειδί» για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε ταχθεί υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα. Άλλα ύστερα από ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, είπε πως η Μόσχα επέλεξε να απαντήσει με καταιγισμό Shahed (σ.σ. ιρανικής κατασκευής drones).

«Έχουμε κατ’ επανάληψη προτείνει στους Ρώσους κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για το Πάσχα, μια ξεχωριστή εποχή του χρόνου», είπε. «Αλλά για εκείνους, όλες οι εποχές είναι ίδιες. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο», σχολίασε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

