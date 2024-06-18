Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν τρεις ανθρώπους και τους απήγγειλαν κατηγορίες αφού πάνω από 120 άνθρωποι στη Μόσχα και δεκάδες σε άλλες πόλεις νόσησαν με ύποπτα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον επικεφαλής εταιρείας παραγωγής τροφίμων, όπως και τον διευθυντή και τον επικεφαλής ποιοτικού ελέγχου υπηρεσίας διανομής τροφίμων.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ μετέδωσε ότι πάνω από 120 άνθρωποι συμβουλεύτηκαν γιατρούς στη Μόσχα αφού παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης και ύποπτα συμπτώματα αλλαντίασης, που είναι μια σπάνια απειλητική για τη ζωή ασθένεια καθώς επιτίθεται στο νευρικό σύστημα του οργανισμού και προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα και μυϊκή παράλυση. Το βακτηρίδιο που προκαλεί τη νόσο μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό με την κατανάλωση τροφής που δεν έχει συντηρηθεί σωστά.

Σχεδόν 30 άνθρωποι στις Καζάν και Νίζνι Νόβγκοροντ, πόλεις ανατολικά της Μόσχας, επισκέφθηκαν επίσης νοσοκομεία με συμπτώματα αλλαντίασης, πρόσθεσε το Ίντερφαξ.

Δεκάδες άνθρωποι στις τρεις πόλεις νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αξιωματούχος στη Μόσχα, τον οποίο επικαλέστηκε το Ίντερφαξ, δήλωσε ότι οι ασθενείς βρίσκονται υπό διαρκή παρακολούθηση και ότι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους.

Η Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε πως οι εταιρείες τροφίμων είχαν παραβιάσει πολλούς υγειονομικούς και επιδημιολογικούς κανόνες, μεταξύ άλλων δεν υπέβαλαν αναφορές εργαστηριακών εξετάσεων και προέβαιναν σε ανεπαρκείς ελέγχους παραγωγής.

Οι ανακριτές σημείωσαν επίσης ότι στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης Ουζμπέκων πολιτών. Πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της διανομής τροφίμων στη Ρωσία προέρχονται από χώρες της Κεντρικής Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

