Το Ισραήλ έπληξε κτίριο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Στο κτίριο ήταν επίσης η κατοικία ενός μέλους της Χεζμπολάχ, του Μουχάμαντ Χουσεΐν Κασίμ, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα  

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εχθές το βράδυ έπληξε ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ στην πόλη Άιτα ας Σαμπ στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Στρατό, στο κτίριο ήταν επίσης η κατοικία ενός μέλους της Χεζμπολάχ, του Μουχάμαντ Χουσεΐν Κασίμ, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα, όταν τα ισραηλινά στρατεύματα τον εντόπισαν σε επιχείρηση ανοικοδόμησης των υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι κάθε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή συνιστά παραβίαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τον λιβανικό στρατό, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, παρότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει ορκιστεί να αντισταθεί.

