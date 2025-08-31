Το Ισραήλ έπληξε κτίριο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εχθές το βράδυ έπληξε ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ στην πόλη Άιτα ας Σαμπ στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Στρατό, στο κτίριο ήταν επίσης η κατοικία ενός μέλους της Χεζμπολάχ, του Μουχάμαντ Χουσεΐν Κασίμ, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα, όταν τα ισραηλινά στρατεύματα τον εντόπισαν σε επιχείρηση ανοικοδόμησης των υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι κάθε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή συνιστά παραβίαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τον λιβανικό στρατό, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, παρότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει ορκιστεί να αντισταθεί.

כוחות צה"ל השמידו מבנה בעייתא א-שאב ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לפעילות צבאית בדרום לבנון



במסגרת פעילות לילית אמש של כוחות חטיבה 300, הושמד מבנה ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לפעילות צבאית, במרחב עייתא א-שאב שבדרום לבנון.



פעילות מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה במבנה מהווה הפרה… pic.twitter.com/SS8aqGXrz7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 31, 2025

Πηγή: skai.gr

