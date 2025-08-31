Συμφωνία ύψους 10 δισ. στερλινών για την απόκτηση τουλάχιστον πέντε ανθυποβρυχιακών πολεμικών πλοίων από το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε η Νορβηγία, με το Όσλο να μιλά για τη μεγαλύτερη «αμυντική επένδυσή του» μέχρι σήμερα.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η συμφωνία για την κατασκευή των φρεγατών Type 26 είναι η μεγαλύτερη σε αξία που έχει συνάψει ποτέ η χώρα, ενώ πρόσθεσε ότι θα υποστηρίξει 4.000 θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα «έως και τη δεκαετία του 2030».

Οι φρεγάτες Type 26 θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία της BAE Systems στη Γλασκώβη, όπου ήδη κατασκευάζονται οκτώ πολεμικά πλοία για το Βασιλικό Ναυτικό της χώρας.

«Αυτή η συμφωνία των 10 δισ. λιρών αντικατοπτρίζει το σχέδιό μας για αλλαγή», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. «Δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση της ανάπτυξης και προστασία της εθνικής ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Η εξαγωγή των κορυφαίων παγκοσμίως φρεγατών Type 26 θα κάνει ακριβώς αυτό, υποστηρίζοντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, από εκπαιδευόμενους έως μηχανικούς».

Εκτιμάται ότι το έργο θα υποστηρίξει 432 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων 103 στη Σκωτία, 47 στα βορειοδυτικά της Αγγλίας και 35 στα Δυτικά Μίντλαντς.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Νορβηγία, στο πλαίσιο των οποίων ένας κοινός στόλος 13 φρεγατών θα επιχειρεί στη βόρεια Ευρώπη.

Οκτώ από τις φρεγάτες θα είναι βρετανικές και «τουλάχιστον» πέντε θα είναι νορβηγικές, με την κοινή επιχείρηση να έχει σχεδιαστεί για να «ενισχύσει σημαντικά τη βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ».

«Αυτή η ιστορική αμυντική συμφωνία εμβαθύνει τη στρατηγική μας συνεργασία», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. «Με τη Νορβηγία, θα εκπαιδεύσουμε, θα επιχειρούμε, θα αποτρέπουμε και -εάν χρειαστεί- θα πολεμήσουμε μαζί. Το ναυτικό μας και το δικό τους θα λειτουργούν ως ένα, πρωτοστατώντας στο ΝΑΤΟ, με αυτή τη συμφωνία να τοποθετεί περισσότερα πολεμικά πλοία παγκόσμιας κλάσης στον βόρειο Ατλαντικό για να κυνηγούν ρωσικά υποβρύχια, να προστατεύουν τις κρίσιμες υποδομές μας και να διατηρούν ασφαλή και τα δύο έθνη μας».

