Το Ισραήλ έπληξε 12 ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων: Στο στόχαστρο αποθήκες και εκτοξευτήρες - Δείτε βίντεο

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την καταστροφή ιρανικού αντιαεροπορικού συστήματος σε μία από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιδρομών σε 12 ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την ταυτοποίηση ιρανικών προετοιμασιών για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, καθώς και τη στοχοποίηση και καταστροφή της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Ένα άλλο βίντεο καταγράφει την καταστροφή ιρανικού αντιαεροπορικού συστήματος σε μία από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

