Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιδρομών σε 12 ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την ταυτοποίηση ιρανικών προετοιμασιών για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, καθώς και τη στοχοποίηση και καταστροφή της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Ένα άλλο βίντεο καταγράφει την καταστροφή ιρανικού αντιαεροπορικού συστήματος σε μία από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

צה״ל השלים גל תקיפות של אתרים לשיגור ואחסון טילים בלב איראן



חיל האוויר תקף היום, 12 אתרי שיגור ואחסון טילים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל, בהכוונת אגף המודיעין pic.twitter.com/FyjdvlxeVl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 17, 2025

Πηγή: skai.gr

