Ινδονησία: Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι εκρήγνυται ξανά- Τέφρα σε ύψος 10 χιλιομέτρων

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι στην ανατολική Ινδονησία εξερράγη σήμερα, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις αρχές που ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στην ανώτατη βαθμίδα.

Η έκρηξη του Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι στο τουριστικό νησάκι Φλόρες σημειώθηκε στις 17:35 (τοπική ώρα, 12:35 στην Ελλάδα), χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κέντρου Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Μουχάμαντ Ουάφιντ, ζήτησε από κατοίκους και τουρίστες να μην πλησιάζουν σε ακτίνα τουλάχιστον επτά χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο και να φορούν προστατευτικές μάσκες ώστε να αποφύγουν τυχόν αναπνευστικά προβλήματα.

Το Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι είχε ενεργοποιηθεί ξανά τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις προς το Μπαλί και χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους. Η ονομασία «Λάκι-Λάκι» σημαίνει «άνδρας» στα ινδονησιακά. Το Λάκι-Λάκι βρίσκεται δίπλα σε ένα μεγαλύτερο αλλά λιγότερο ενεργό ηφαίστειο, το Περεμπουάν, η ονομασία του οποίου σημαίνει «γυναίκα».

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον αποκαλούμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

