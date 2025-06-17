Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Νετανιάχου απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της περιοχής», είπε ο Ερντογάν στον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ανέφερε η προεδρία σε ανάρτησή της στο X.

Σημειώνοντας ότι έχει πραγματοποιήσει εντατικές διπλωματικές επαφές σχετικά με τις συγκρούσεις που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για να τερματιστεί το σπιράλ της βίας.

Τονίζοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ δεν μπορούν να επιτρέψουν να επισκιάσουν την ανθρωπιστική κρίση και τη γενοκτονία στη Γάζα, ο Πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε ότι δεν θα αφήσει τα επεισόδια να κατακλύσουν και τη Συρία.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, ο Ερντογάν είναι ένας από τους πιο σκληρούς και ηχηρούς επικριτές του Ισραήλ - χαρακτηρίζοντάς το συστηματικά κράτος τρόμου και συγκρίνοντας τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Πηγή: skai.gr

