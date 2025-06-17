Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ - Δείτε χάρτες

Το Ιράν είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, διαθέτοντας τα δεύτερα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου και τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών για την Ενέργεια των ΗΠΑ (EIA).

Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, ορισμένες από τις οποίες έχουν δεχθεί πλήγματα στις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ, περιλαμβάνουν:

Χερσαία κοιτάσματα πετρελαίου

Υπεράκτιες πλατφόρμες άντλησης

Διυλιστήρια

Τερματικούς σταθμούς εξαγωγών

Και δίκτυα αγωγών

Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι διασκορπισμένες κυρίως στον νότο και τη δύση της χώρας.

Το Ιράν διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο ενεργειακών υποδομών, κρίσιμο για την οικονομία του. Οι κύριες τοποθεσίες πετρελαϊκής παραγωγής και επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:

Κύρια χερσαία κοιτάσματα πετρελαίου

Κοίτασμα Αχβάζ

Το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Ιράν και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Κοίτασμα Gachsaran

Το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο της χώρας, παράγει κυρίως ελαφρύ αργό πετρέλαιο.

Κοίτασμα Marun

Υψηλής απόδοσης πεδίο κοντά στο Ahvaz, στρατηγικής σημασίας.

Κοιτάσματα Agha Jari, Bibi Hakimeh και Karanj

Βρίσκονται κυρίως στην επαρχία Χουζιστάν (Khuzestan), μια από τις βασικότερες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές του Ιράν.

Κύρια υπεράκτια κοιτάσματα (στον Περσικό Κόλπο)

Abuzar, Foroozan, Doroud και Salman

Βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και μοιράζονται με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για κοιτάσματα μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας.

Κύρια διυλιστήρια πετρελαίου

Διυλιστήριο Abadan

Ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή.

Διυλιστήριο Τεχεράνης

Τροφοδοτεί την πρωτεύουσα και τις γύρω επαρχίες.

Διυλιστήρια Isfahan, Bandar Abbas, Arak και Tabriz

Επεξεργάζονται διάφορους τύπους αργού πετρελαίου για εγχώρια χρήση και εξαγωγές.

Πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν;

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν είναι συγκεντρωμένες κυρίως στον νότο της χώρας, κατά μήκος του Περσικού Κόλπου, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα κοιτάσματα και μονάδες επεξεργασίας.

Νο 1 – Κοίτασμα South Pars (Νότιο Παρς)

Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν και του κόσμου.

Το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ, όπου είναι γνωστό ως North Field και βρίσκεται στη νότια παραθαλάσσια ζώνη, στον Περσικό Κόλπο.

Άλλα σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου:

North Pars, Golshan, Ferdowsi, Kangan, Nar

Όλα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της νότιας ακτογραμμής του Ιράν και έχουν στρατηγική σημασία για την παραγωγή και εξαγωγή φυσικού αερίου.

Κύριο κέντρο επεξεργασίας φυσικού αερίου:

South Pars Gas Complex που βρίσκεται στην επαρχία Bushehr.

Ποιες εγκαταστάσεις έχει πλήξει το Ισραήλ;

Το Ισραήλ έχει πλήξει πολλαπλές ενεργειακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars, της μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου Fajr Jam, της αποθήκης πετρελαίου Shahran, του διυλιστηρίου πετρελαίου Shahr Rey και των αποθηκών καυσίμων της Τεχεράνης.

