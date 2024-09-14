Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε διπλωματικές συζητήσεις για την επίλυση διαφορών, αλλά όχι υπό το καθεστώς «απειλών και πιέσεων», μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, μετά την επιβολή κυρώσεων ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας και Γαλλίας κατά του ιρανικού αεροπορικού κλάδου.

Χθες, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι η ΕΕ μπλοκ εξετάζει νέες κυρώσεις με στόχο ιρανικούς αερομεταφορείς, σε απάντηση στις κατηγορίες της Δύσης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία προμηθεύει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία.

«Το Ιράν συνεχίζει τη δική του πορεία με δύναμη, αν και ήμασταν πάντα ανοιχτοί σε συνομιλίες για την επίλυση διαφορών... αλλά ο διάλογος θα πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, όχι σε απειλές και πιέσεις», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Αρακτσί δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη δεν έχει παραδώσει κανέναν βαλλιστικό πύραυλο στη Ρωσία, σημειώνοντας πως οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράν από τις ΗΠΑ και τις τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα στις σχέσεις της Τεχεράνης με τις δυτικές χώρες.

ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία επέβαλαν την Τρίτη νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά της εθνικής αεροπορικής εταιρείας Iran Air.

Πηγή: skai.gr

