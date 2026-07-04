Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) ανακοίνωσε κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 στην αεροπορική βάση Μπελμπέκ της Κριμαίας με πλήγμα από drone.

Ukrainian intelligence destroys Russian MiG-29 jet at Belbek airbase in Crimea with drone strike.



The same strike also destroyed an airfield launch vehicle that was servicing the aircraft at the moment of impact.



The GUR released exclusive strike footage and estimated Russian… pic.twitter.com/m5VvsOZ68b July 4, 2026

Το ίδιο πλήγμα κατέστρεψε επίσης ένα όχημα υποστήριξης του αεροδρομίου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στο αεροσκάφος τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Η GUR δημοσίευσε αποκλειστικά πλάνα από την επίθεση, και εκτίμησε τις ρωσικές απώλειες σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διέψευσε νωρίτερα τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού στρατού, πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Το διαψεύδουμε. Πρόκειται για περισσότερους ψευδείς ισχυρισμούς», δήλωσε αξιωματούχος του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Πηγή: skai.gr

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