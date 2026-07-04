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Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό MIG-29 - Δείτε βίντεο του πλήγματος

Η GUR δημοσίευσε αποκλειστικά πλάνα από την επίθεση, και εκτίμησε τις ρωσικές απώλειες σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια

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Κριμαία

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) ανακοίνωσε κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 στην αεροπορική βάση Μπελμπέκ της Κριμαίας με πλήγμα από drone.

Το ίδιο πλήγμα κατέστρεψε επίσης ένα όχημα υποστήριξης του αεροδρομίου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στο αεροσκάφος τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Η GUR δημοσίευσε αποκλειστικά πλάνα από την επίθεση, και εκτίμησε τις ρωσικές απώλειες σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διέψευσε νωρίτερα τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού στρατού, πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Το διαψεύδουμε. Πρόκειται για περισσότερους ψευδείς ισχυρισμούς», δήλωσε αξιωματούχος του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Κριμαία Ρωσία
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