Καρίν Ζαν-Πιερ: Αποχωρεί από το Δημοκρατικό Κόμμα κατηγορώντας το ότι "πρόδωσε" τον Τζο Μπάιντεν

Η Καρίν Ζαν-Πιερ, η πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, αποχώρησε από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο κατηγορεί ότι «πρόδωσε» τον πρώην πρόεδρο, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο εκδοτικός οίκος που έχει αναλάβει την προώθηση του επόμενου βιβλίου της.

«Δεν πήρε ελαφρά τη καρδία την απόφαση να γίνει ανεξάρτητη» αναφέρεται σε αυτό το κείμενο που συνοδεύει την ανακοίνωση της κυκλοφορίας, στις 21 Οκτωβρίου, ενός βιβλίου που φέρει τον τίτλο «Ανεξαρτησία».

«Οι Αμερικανοί πρέπει να ξεπεράσουν τις κομματικές γραμμές για να γίνουν ανεξάρτητοι» φέρεται να υποστηρίζει η Ζαν-Πιερ, η οποία στις 13 Μαΐου 2022 έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα και η πρώτη λεσβία που ανέλαβε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Γεννημένη στη Μαρτινίκα, από Αϊτινούς γονείς οι οποίοι στη συνέχεια μετανάστευσαν στις ΗΠΑ, η Ζαν-Πιερ εργάστηκε στις προεκλογικές εκστρατείες του Μπαράκ Ομπάμα (2008 και 2012) και στη συνέχεια σε εκείνη του Μπάιντεν, το 2020. Στο βιβλίο της υπόσχεται ότι θα αφηγηθεί «τις τρεις εβδομάδες που οδήγησαν τον Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προσπάθεια για μια δεύτερη θητεία και την προδοσία του Δημοκρατικού Κόμματος που προκάλεσε αυτήν την απόφαση», σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του εκδοτικού οίκου Hachette.

Η ανακοίνωση αυτής της πολιτικής στροφής και του βιβλίου της Ζαν-Πιερ συμπίπτει με τις αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Λευκός Οίκος απέκρυψε τη σωματική και διανοητική παρακμή του πρώην προέδρου. Οι δημοσιογράφοι Άλεξ Τόμσον και Τζέικ Τάπερ περιέγραψαν στο δικό τους βιβλίο, το «Προπατορικό αμάρτημα», ότι το περιβάλλον του Μπάιντεν προσπαθούσε να περιορίσει όσο το δυνατόν τις επαφές του προέδρου με τους δημοσιογράφους, ακόμη και με τους υπουργούς του. Υποστηρικτές του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησαν την Καρίν Ζαν-Πιερ ότι έλεγε ψέματα για την υγεία του Μπάιντεν.

Μετά την τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου 2024, κατά την οποία ο Μπάιντεν τα έχασε μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, η εκπρόσωπος είχε δώσει διάφορες εξηγήσεις, μιλώντας αρχικά για «κρυολόγημα» και στη συνέχεια για «κόπωση» του προέδρου λόγω ενός ταξιδιού του, πολλές ημέρες πριν από το ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

