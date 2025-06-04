Μαρόκο: Σύλληψη Γαλλομαροκινού για υποθέσεις απαγωγών στον χώρο κρυπτονομισμάτων

Συνελήφθη στο Μαρόκο ένας 24χρονος Γαλλομαροκινός, ύποπτος ότι διέταξε απαγωγές επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων ή συγγενών τους, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Μαρόκο για αυτή τη σύλληψη, η οποία καταδεικνύει την εξαιρετική δικαστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας, ιδίως στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος», έγραψε ο Νταρμανέν με ανάρτηση στο X.

Ο Μπαντίς Μοχάμεντ Αμίντ Μπαζού καταζητούνταν από τις γαλλικές αρχές και η Ιντερπόλ είχε εκδώσει κόκκινη ειδοποίηση, με κατηγορίες για «απαγωγή, απομόνωση ή κράτηση ομήρου με σκοπό την εκτέλεση εντολών, που διαπράχθηκε από οργανωμένη συμμορία».

Ο ύποπτος συνελήφθη στην πόλη Ταγγέρη του βόρειου Μαρόκου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας (DGSN) της χώρας, ανακοίνωση που μετέδωσε το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σε επικοινωνία με τη μαροκινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι όντως ο Μπαντίς Μοχάμεντ Αμίντ Μπαζού.

Η σύλληψη έρχεται εν μέσω μιας αύξησης από τον Ιανουάριο στη Γαλλία απαγωγών και αποπειρών απαγωγής επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων ή συγγενών τους.

Ο Μπαντίς Μοχάμεντ Αμίντ Μπαζού, γεννημένος στο Λε Σεναί, κοντά στο Παρίσι, είναι ύποπτος, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, που αποκάλυψε τη σύλληψή του, ως ένας από τους εγκεφάλους πίσω από την απαγωγή του συνιδρυτή της Ledger, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στα κρυπτονομίσματα, υπόθεση που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Στα τέλη Ιανουαρίου, συνιδρυτής της Ledger, ο Νταβίντ Μπαγιάν και η σύντροφός του απήχθησαν από το σπίτι τους στο Μερό. Ο Ερίκ Λαρσεβέκ, έτερος συνιδρυτής της Ledger, ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές όταν έλαβε ένα βίντεο που έδειχνε το κομμένο δάχτυλο του Μπαγιάν και ένα μήνυμα που του ζητούσε να καταβάλει λύτρα σε κρυπτονομίσματα.

Ο Μπαγιάν απελευθερώθηκε στις 22 Ιανουαρίου από το Σατορού. Η σύντροφός του βρέθηκε δεμένη στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στην Εσόν, την επόμενη ημέρα. Τουλάχιστον εννέα ύποπτοι κατηγορούνται για αυτήν την υπόθεση.

Την Παρασκευή, 25 νέοι ηλικίας 16 έως 23 ετών κατηγορήθηκαν για ύποπτες απόπειρες ή σχέδια απαγωγής τον Μάιο στο Παρίσι και κοντά στη Νάντη (δυτικά). Ο Μπαζού καταζητούνταν επίσης, σύμφωνα με την Le Parisien, επειδή διέταξε την επίθεση από το Μαρόκο σε μια 56χρονη γυναίκα στην περιοχή του Παρισιού, ώστε ο γιος της να πληρώσει λύτρα σε κρυπτονομίσματα για την απελευθέρωσή του το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

