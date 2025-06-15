Το ιρανικό δίλημμα του Ερντογάν

Η Τουρκία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ανάμεσα σε δύο αντίθετες πλευρές, επιδιώκοντας να επηρεάσει τις εξελίξεις στην κρίση Ισραήλ-Ιράν χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις της, τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον. Στρατηγικός στόχος της Άγκυρας είναι να παραμείνει "ουδέτερος διαμεσολαβητής", εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα πολιτικο-οικονομικά της συμφέροντα.

Το διπλωματικό δίλημμα της Τουρκίας

Η Άγκυρα καλείται να διαχειριστεί τις πολύπλοκες ισορροπίες ανάμεσα στο Ιράν, σημαντικό τροφοδότη πετρελαίου και φυσικού αερίου, και στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί για τη «τραγωδία στη Γάζα», αλλά προστατεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει στενή συνεργασία. Σε έκτακτη συνεδρίαση στην Άγκυρα, υπό την προεδρία Ερντογάν, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια και τέθηκαν επί τάπητος όλα τα σενάρια. Αμέσως μετά ο Τούρκος πρόεδρος επικοινώνησε με ηγέτες της περιοχής, ανάμεσά τους τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επαφές με Τεχεράνη και Ουάσινγκτον

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Ερντογάν κατήγγειλε τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ ως «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και εξέφρασε συλλυπητήρια για τις απώλειες ζωών στο Ιράν. Υπογράμμισε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ έχουν στόχο να εντείνουν τη σύγκρουση στην περιοχή», ενώ επισήμανε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπαθεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Ερντογάν τόνισε: "Το Ισραήλ επιχειρεί να αποσπάσει τη διεθνή προσοχή από τη γενοκτονία στη Γάζα", και διαβεβαίωσε πως η Τουρκία παρακολουθεί στενά το ενδεχόμενο πυρηνικής διαρροής στις εγκαταστάσεις του Νατάνζ.

Από την πλευρά του, στη συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι «η Τουρκία στηρίζει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά», όπως εισηγείται και ο ίδιος ο Τραμπ, και διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα συμβάλλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποτρέπει την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Ο Τούρκος ηγέτης προειδοποίησε πως ένας καταστροφικός πόλεμος θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας προσφυγικής κρίσης, ανησυχία την οποία συμμερίζεται και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Κλιμάκωση και δύσκολες αποφάσεις

Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζεται, με την Τεχεράνη να υπόσχεται αντίποινα και τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί ότι «η απερισκεψία του Τελ Αβίβ δεν θα μείνει ατιμώρητη». Η αβεβαιότητα παρατείνεται, καθώς το Ιράν θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στο Ομάν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, αλλά τελικά αναβλήθηκαν. Μια επίτευξη διπλωματικής λύσης θα αποτελούσε προσωρινή ανακούφιση για την Τουρκία, επιτρέποντάς της να ελιχθεί ανάμεσα στις γεωπολιτικές πιέσεις και να διασφαλίσει τα εθνικά της συμφέροντα.

Πηγή: Deutsche Welle

