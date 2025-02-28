Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «σκανδαλώδεις» δηλώσεις του επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, που διεμήνυσε πως μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη η καταφυγή σε «στρατιωτική επιλογή» για να τερματιστούν οι φιλοδοξίες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο μέσο ενημέρωσης Politico, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ δήλωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εμπλουτίσει ποσότητα ουρανίου επαρκή για την κατασκευή «μερικών βομβών» και ότι ο χρόνος εξαντλείται.

«Θεωρώ πως για να αποτρέψουμε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι αξιόπιστη στρατιωτική επιλογή», είπε ο κ. Σάαρ στο Politico. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε προχθές Τετάρτη.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, καταδίκασε τις δηλώσεις αυτές χθες Πέμπτη.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών κι άλλοι ισραηλινοί αξιωματούχοι «συνεχίζουν να απειλούν το Ιράν με στρατιωτική δράση, ενώ η Δύση συνεχίζει να κατηγορεί το Ιράν επειδή έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί», ανέφερε μέσω X. «Αυτό είναι σκανδαλώδες και παράλογο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον του Ιράν με την υποστήριξη των ΗΠΑ, του κυριότερου συμμάχου του.

Ο κ. Νετανιάχου δεν επεκτάθηκε, αλλά είναι εδώ και χρόνια υποστηρικτής εξαιρετικά σκληρής γραμμής έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που παρουσιάζει ως υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ του Τραμπ είχαν αποσυρθεί το 2018 από τη διεθνή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που είχε υπογραφτεί τρία χρόνια νωρίτερα και προσέφερε στο Ιράν ελάφρυνση των διεθνών κυρώσεων με αντάλλαγμα τον περιορισμό των φιλοδοξιών του πυρηνικού προγράμματός του.

Σε αντίποινα για τη μονομερή υπαναχώρηση της Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη άρχισε να αθετεί δεσμεύσεις της και προχώρησε το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Ωστόσο, το Ιράν επιμένει πως το πυρηνικό πρόγραμμά του δεν έχει παρά πολιτικούς σκοπούς, ειδικά στο πεδίο της ενέργειας, και διαψεύδει πως έχει σκοπό την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.