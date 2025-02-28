Η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό και ο ΟΗΕ απηύθυναν χθες Πέμπτη έκκληση να συγκεντρωθούν κεφάλαια ύψους 2,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια σε 11 εκατομμύρια ανθρώπους στο αφρικανικό κράτος το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Η πελώρια χώρα της Αφρικής είναι βυθισμένη σε μείζονα ανθρωπιστική κρίση, που οφείλεται μεταξύ άλλων σε κλιματικές καταστροφές που επέτεινε η κλιματική αλλαγή, σε επιδημίες, καθώς και στη μακρόχρονη ένοπλη σύγκρουση στο ανατολικό της τμήμα, που χειροτέρεψε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς επίθεση ευρείας κλίμακας του αντικυβερνητικού ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζεται από τον στρατό της Ρουάντας, περιόρισε δραματικά την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Με αυτό το φόντο, ο ΟΗΕ υπολογίζει πως 21,2 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από τις πολλαπλές κρίσεις και θα χρειαστούν βοήθεια μέσα στο 2025.

Αλλά, με δεδομένη τη χρόνια υποχρηματοδότηση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, η έκκληση που διατυπώθηκε χθες έχει διακηρυγμένο στόχο να συγκεντρωθούν 2,54 δισεκ. δολάρια για να προσφερθεί βοήθεια σε 11 εκατ. ανθρώπους που θεωρείται πως έχουν προτεραιότητα, ανάμεσά τους 7,2 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένους.

«Όλες οι ενδείξεις συναγερμού βρίσκονται στο κόκκινο», σχολίασε ο Μπρινό Λεμαρκί, συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη ΛΔ Κονγκό. «Όμως, ακόμη και μπροστά σε τεράστιες προκλήσεις, η ανθρωπιστική δράση δείχνει καθημερινά πόσο αποτελεσματική είναι στο να σώζονται ζωές (...) Πρέπει να προσαρμοστούμε για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτή τη ζωτική βοήθεια, χωρίς ποτέ να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν την ανθρωπιστική δράση: η ουδετερότητα, η αμεροληψία, η ανεξαρτησία και η ανθρωπιά», πρόσθεσε.

Το σχέδιο ανθρωπιστικής αντίδρασης το 2025 αφορά ιδίως το να προσφερθεί βοήθεια σε 1,5 εκατ. παιδιά που υφίστανται οξύ υποσιτισμό, να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε πόσιμο νερό για πέντε εκατ. ανθρώπους, καθώς και να αναχαιτιστούν επιδημίες — ιδίως χολέρας, ιλαράς και mpox.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης να υποστηριχθεί η επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων και την προετοιμασία για κλιματικά σοκ.

Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη ανησυχούν για τον αντίκτυπο που θα έχει το πάγωμα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν όλης της βοήθειας στο εξωτερικό που παρέχουν οι ΗΠΑ.

Το 2024, η αμερικανική συμβολή ανήλθε στο 70% της συνολικής χρηματοδότησης του σχεδίου ανθρωπιστικής αντίδρασης στη ΛΔ Κονγκό, που έφθασε σε επίπεδο-ρεκόρ 1,3 δισεκ. δολαρίων, επιτρέποντας τη χορήγηση βοήθειας σε 7,1 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Βρισκόμαστε σε στιγμή (που αποτελεί) σημείο καμπής. Αν δεν υπάρξει αυξημένη διεθνής κινητοποίηση, οι ανθρωπιστικές ανάγκες θα εκραγούν, η περιφερειακή σταθερότητα θα απειληθεί περαιτέρω κι η δυνατότητά μας να παρέμβουμε θα διατρέξει σοβαρό κίνδυνο», προειδοποίησε ο Μπρινό Λεμαρκί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

