Εν αναμονή εξελίξεων φαίνεται πως βρίσκεται ο πληθυσμός στην Κούβα, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο ανταποκριτής του CNN στην Αβάνα. Την ίδια ώρα οι έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον προς την Κούβα επηρεάζουν ήδη την καθημερινή ζωή. «Το ρεύμα στα γραφεία μας κόβεται αρκετές φορές την ημέρα. Η επιδεινούμενη οικονομική κρίση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καύσιμο για τη γεννήτρια του κτιρίου, ούτε καν χαρτί υγείας για τις τουαλέτες. Κάθε μέρα περνάω μπροστά από ένα τεράστιο ψεύτικο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο λόμπι, το οποίο κανείς δεν μπήκε στον κόπο να κατεβάσει» λέει ο Patrick Oppmann.

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι η διαχειρίστρια του κτιρίου που στεγάζονται τα γραφεία του CNN τού είπε πως έχει λάβει «εντολή άνωθεν» (όπως όλα τα κτίρια γραφείων στην πόλη, ανήκει στο κράτος) να καταρτίσει σχέδιο για το κτίριο σε περίπτωση «ιμπεριαλιστικής επίθεσης». Δηλαδή αμερικανικής επίθεσης.

Οι Κουβανοί ζουν με την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής δράσης εδώ και τόσο καιρό, που έχει γίνει πια πικρό αστείο. «Cuando vienen los americanos» - «όταν έρθουν οι Αμερικανοί»- είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν οι Κουβανοί, με το χαρακτηριστικό τους μαύρο χιούμορ, για να πουν ότι κάποιο χρόνιο πρόβλημα, από τα αμέτρητα που έχουν, θα λυθεί κάποια μέρα.

Τώρα φαίνεται πραγματικά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ότι οι Αμερικανοί έρχονται.

Η CIA στην Κούβα

Η επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Αβάνα την περασμένη εβδομάδα, με ένα όχι και τόσο μυστικό αεροπλάνο που έφερε την επιγραφή «United States of America» με μεγάλα γράμματα, προκάλεσε σοκ σε πολλούς Κουβανούς και αποτέλεσε μέχρι στιγμής το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι έρχεται ένα κρίσιμο σημείο.

Αν οι ΗΠΑ είναι η «Αυτοκρατορία του Κακού» για την κουβανική κυβέρνηση, τότε ο επικεφαλής της CIA - της υπηρεσίας που τη δεκαετία του 1960 επινόησε φανταστικά σχέδια για τη δολοφονία του Φιντέλ Κάστρο με πούρα που εκρηγνύονταν και δηλητηριασμένες στολές κατάδυσης - είναι ο ίδιος ο Εωσφόρος.

Υπάρχουν ολόκληρα μουσεία στην Κούβα αφιερωμένα στις σκοτεινές ενέργειες της CIA εναντίον της επανάστασης.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η CIA, οι σκυθρωποί αρχηγοί των κουβανικών μυστικών υπηρεσιών υποδέχονται τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε ένα κυβερνητικό οίκημα με κουρτίνες συσκότισης στα παράθυρα και ένα μακρύ τραπέζι γεμάτο συνθέσεις λουλουδιών. Εκτός από τον Ράτκλιφ, τα πρόσωπα των Αμερικανών αξιωματούχων πληροφοριών είναι θολωμένα ώστε να αποκρύπτεται η ταυτότητά τους.

«Είναι η κορύφωση της ιστορικής ειρωνείας» δήλωσε ο Peter Kornbluh, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana», αναφερόμενος στην ξαφνική εμφάνιση του επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στο κομμουνιστικό νησί.

«Η αποστολή του Ράτκλιφ ήταν να προσφέρει στην Κούβα μια πρόταση τύπου ‘ή την αποδέχεστε ή πεθαίνετε’ που υποτίθεται ότι δεν μπορεί να αρνηθεί. Οι πολιτικοί επιστήμονες το αποκαλούν αυτό ‘διπλωματία υποταγής’» είπε ο Kornbluh στο CNN.

Κουβανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στη διάρκεια της επίσκεψης παρουσίασαν επιχειρήματα που εστίαζαν στο γιατί το νησί τους δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τη νομική αιτιολόγηση της κυβέρνησης Τραμπ για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει βυθίσει το νησί σε οικονομική κατάρρευση, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης.

Τα επιχειρήματα αυτά φαίνεται ότι έπεσαν σε ώτα μη ακουόντων. Ο Ράτκλιφ κατηγόρησε τους Κουβανούς αξιωματούχους ότι φιλοξενούν ρωσικούς και κινεζικούς σταθμούς παρακολούθησης στο νησί και ότι υπονομεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αν οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν τους τελευταίους μήνες μια πολιτική «καρότου και μαστιγίου» απέναντι στην Κούβα – προσφορά βοήθειας ή οικονομικού εξαναγκασμού - πλέον τα «καρότα» φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί από το μενού.

Μόλις λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ράτκλιφ από την Αβάνα, διέρρευσε ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ επιδιώκουν την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος έχει επισήμως αποσυρθεί αλλά εξακολουθεί να αποκαλείται στο νησί «ηγέτης της επανάστασης» και θεωρείται ευρέως ότι κινεί τα νήματα παρασκηνιακά.

Πολλοί Κουβανοί εξόριστοι στο Μαϊάμι θα χαιρετούσαν μια δίωξη κατά του Κάστρο για τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη, το 1996, δύο αεροσκαφών της κουβανοαμερικανικής εξόριστης οργάνωσης Brothers to the Rescue. Ένα κατηγορητήριο θα προετοίμαζε το έδαφος για πιθανή σύλληψη και δίκη του Κάστρο, όπως συνέβη στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο με τον σύμμαχο της Κούβας, Νικολάς Μαδούρο.

Ραούλ Κάστρο

Όμως οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Κάστρο, που κλείνει τα 95 τον Ιούνιο και πλέον δυσκολεύεται να περπατήσει χωρίς τη βοήθεια συνοδών και του εγγονού-σωματοφύλακά του, θα αποτελούσε την τελική κλιμάκωση μιας ήδη υποβόσκουσας έντασης, οδηγώντας πιθανότατα σε ρήξη των διπλωματικών σχέσεων, αν όχι σε ανοιχτή σύγκρουση.

Οι Κουβανοί προετοιμάζονται για μάχη

Αρκετοί Κουβανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στον ανταποκριτή του CNN ότι ένα κατηγορητήριο κατά του Κάστρο θα ήταν μια εξέλιξη που θα τερμάτιζε τις διαπραγματεύσεις και θα άνοιγε τον δρόμο για στρατιωτική επέμβαση, απέναντι στην οποία θα θυσίαζαν και τη ζωή τους αν χρειαζόταν.

«Είμαστε έτοιμοι» δήλωσε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ την Πρωτομαγιά. «Και το λέω με βαθιά πεποίθηση, την οποία έχω μοιραστεί με την οικογένειά μου: θα δώσουμε τη ζωή μας για την επανάσταση.»

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κούβας δημοσίευσαν εικόνες πολιτών που λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτού που ο Φιντέλ Κάστρο οραματιζόταν ως «πόλεμο ολόκληρου του λαού», όπου οι Κουβανοί, οπλισμένοι από την κυβέρνηση, θα διεξήγαγαν ανταρτοπόλεμο φθοράς εναντίον ξένων εισβολέων.

Το σχέδιο βασίζεται σε ανταρτοπόλεμο τύπου Βιετνάμ και όχι σε συμβατική σύγκρουση στρατών.

Ορισμένα από τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν στρατιώτες να εκτελούν ασκήσεις με σοβιετικά όπλα παλαιότερα από τους ίδιους. Σε ένα απόσπασμα, σέρνουν ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο με βόδια.

Παρά την έλλειψη σύγχρονου οπλισμού στις κουβανικές ένοπλες δυνάμεις, ο στρατιωτικός ιστορικός Hal Klepak δήλωσε στο CNN ότι ο στρατός του νησιού θα μπορούσε ακόμη να προβάλει σθεναρή αντίσταση σε μια αμερικανική χερσαία επίθεση.

«Έχουν δείξει, όπως βλέπουμε ξανά και ξανά σε φυσικές καταστροφές, ότι είναι ικανοί να κινητοποιήσουν τον πληθυσμό, να οργανώσουν τον κόσμο» είπε ο Klepak.

Ένας πληθυσμός σε απόγνωση

Καθώς οι συνθήκες στο νησί επιδεινώνονται και οι διακοπές ρεύματος διαρκούν όλη μέρα, ορισμένοι Κουβανοί λένε ότι τουλάχιστον η σύγκρουση θα έβαζε τέλος στα βάσανά τους.

Τα κρατικά νοσοκομεία στερούνται πλέον πολλά βασικά φάρμακα, οι Κουβανοί παραπονιούνται ότι τα τρόφιμα σαπίζουν στα ψυγεία τους λόγω των παρατεταμένων διακοπών ρεύματος και τα σκουπίδια συσσωρεύονται σχεδόν σε κάθε γειτονιά του νησιού.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον έχει εξαντλήσει και τα τελευταία αποθέματα του νησιού, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας. Νέες κυρώσεις κατά εταιρειών που συνεργάζονται με την Κούβα σταματούν τις περισσότερες θαλάσσιες αποστολές προς το νησί, διασφαλίζοντας ότι οι τιμές των τροφίμων θα αυξηθούν και η πείνα θα ενταθεί ακόμη περισσότερο.

«Αν πεθάνει η μισή χώρα, ας είναι» είπε μια γυναίκα στον Oppmann κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τις διακοπές ρεύματος στην Αβάνα αυτή την εβδομάδα, όπου οι διαδηλωτές χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια τόσο δυνατά και επίμονα που το μέταλλο είχε αλλοιωθεί. «Τουλάχιστον το άλλο μισό θα μπορέσει να ζήσει ειρηνικά», είπε.

Μια επιτυχημένη αμερικανική επίθεση που θα ανέτρεπε την κουβανική κυβέρνηση θα μπορούσε να ξεκλειδώσει κύμα πολιτικών αντιποίνων, δήλωσε η Άντα Φερέρ, κουβανοαμερικανίδα ιστορικός και συγγραφέας του Keeper of My Kin: Memoir of an Immigrant Daughter.

«Αν σκεφτώ περιόδους της κουβανικής ιστορίας όπου υπήρξε πολιτική αλλαγή, όταν αντιδημοφιλείς κυβερνήσεις ανατράπηκαν ή κατέρρευσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πάντα ακολουθούσε βία», είπε στο CNN.

Η κυβέρνηση του νησιού συμβουλεύει πλέον τον πληθυσμό να προετοιμαστεί για πιθανές αναταραχές.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Κούβας κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα «οικογενειακό οδηγό για το πώς να ενεργήσει κανείς σε περίπτωση υποθετικής στρατιωτικής επίθεσης κατά της Κούβας», ο οποίος συνιστά, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία σακιδίου με είδη μακράς διάρκειας.

Γείτονας του Oppmann στην Αβάνα αντιμετώπισε με σκεπτικισμό τα σχέδια πολέμου. «Μας λένε να προετοιμαστούμε σαν να έρχεται τυφώνας», του είπε, «αλλά δεν μας έχει απομείνει πια τίποτα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.