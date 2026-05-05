Το Ιράν θέτει νέο σύστημα ελέγχου για τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν εγκαινίασε έναν νέο μηχανισμό για τη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό δίκτυο Press TV.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο πλαίσιο του νέου συστήματος, όλα τα πλοία που προτίθενται να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ θα λαμβάνουν email από διεύθυνση που συνδέεται με την Αρχή Στενών Περσικού Κόλπου (PGSA), με ενημέρωση για τους νέους κανόνες και κανονισμούς διέλευσης.

Τα πλοία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν άδεια διέλευσης πριν περάσουν από τη θαλάσσια οδό, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Η πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε ως «σύστημα κυριαρχικής διαχείρισης» και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

