Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Τραμπ έφτασε κοντά στο να διατάξει νέα επίθεση κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει επανειλημμένα τη στάση του τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ωστόσο προς το παρόν αποφεύγει μια τέτοια κίνηση ώστε να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις, μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ έφτασε κοντά την Παρασκευή στο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων, αλλά την τελευταία στιγμή έκανε πίσω, αφού το Ιράν υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, πρόταση την οποία στη συνέχεια απέρριψε. Αντ’ αυτού, επέλεξε να προχωρήσει με επιχείρηση για την αποσυμφόρηση του Στενού του Ορμούζ, δίνοντας παράλληλα περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Ο Τραμπ φέρεται να δέχεται πιέσεις από συμβούλους εκτός Λευκού Οίκου να ξεκινήσει πάλι τις εχθροπραξίες, ωστόσο αξιωματούχοι τονίζουν ότι προς το παρόν προτιμά να εξαντλήσει τα περιθώρια των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι αν οι συνομιλίες παραμείνουν σε αδιέξοδο τις επόμενες ημέρες, ο Τραμπ είναι έτοιμος να διατάξει μια σύντομη αλλά ισχυρή στρατιωτική επιχείρηση με στόχο να σπάσει το αδιέξοδο.

Σύμβουλοι του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο Τζάρεντ Κούσνερ, φέρεται να του έχουν μεταφέρει ότι σημειώνεται πρόοδος στη μείωση των διαφορών με το Ιράν, αλλά προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα γίνει αποδεκτή από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβαθμίζουν τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ και κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λέγοντας ότι δεν ξεπερνούν το όριο που θα απαιτούσε την επανέναρξη του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει ποια ιρανική ενέργεια θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραβίαση της κατάπαυση; του πυρός, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Θα σας ενημερώσω όταν το κάνουν».

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των θαλάσσιων οδών στο στενό, διατηρώντας τον αποκλεισμό κατά του Ιράν και προετοιμαζόμενος για το ενδεχόμενο ταχείας στρατιωτικής δράσης εφόσον δοθεί εντολή, προσθέτει το ρεπορτάζ.



Πηγή: skai.gr

