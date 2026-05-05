Σε μία περίοδο βαθιάς δοκιμασίας για το ΝΑΤΟ, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας της συμμαχίας μιλά αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη και απαντά για τις προκλήσεις ασφάλειας, τις εντάσεις στο εσωτερικό της Συμμαχίας και τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Αντιμέτωπο με αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, το ΝΑΤΟ επιχειρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις νέες ισορροπίες, όπως περιγράφει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Συμμαχίας.

«Αναφερόμαστε σε ένα πλαίσιο προσέγγισης 360 μοιρών ασφάλειας, γιατί είναι ξεκάθαρο πως βλέπουμε απειλές από τη Μεσόγειο μέχρι την Αρκτική. Από τον βυθό μέχρι το διάστημα. Από τις εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις μέχρι τα drone και τους πυραύλους. Για να συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την ασφάλεια των πολιτών μας, η Συμμαχία πρέπει να προσαρμοστεί. Να δαπανά περισσότερο, να δαπανά καλύτερα, αλλά και να δημιουργεί μια ισχυρότερη Ευρώπη εντός μιας ισχυρής Συμμαχίας» είπε η Ράντμιλα Σεκερίνσκα.

Ερωτηθείσα για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στο Ιράν, δεδομένου ότι η Συμμαχία έχει καταστήσει σαφές πως δεν εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο, ποιος είναι ο ρόλος της στη διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας που προκύπτουν από την κρίση, η κα. Σεκέρινσκα απάντησε:

«Οι σύμμαχοι ήταν ξεκάθαροι πως η ανάπτυξη ενός πυρηνικού προγράμματος αποτελεί παγκόσμια απειλή. Με την αμερικανική κυβέρνηση υπήρξε δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο σημαντικοί σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα στήριξης των επιχειρήσεων. Ήταν όμως επίσης σαφές πως ένας αριθμός Ευρωπαίων συμμάχων - ανάμεσά τους και η Ελλάδα - προσέφεραν στήριξη στον ισχυρότερο σύμμαχο, με επιμελητεία, βάσεις και μέσα υποστήριξης».

Ακολούθως ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης έθεσε το ερώτημα για το ενδεχόμενο πολιτικό ρήγμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας τις νέες εντάσεις που καταγράφονται στη Συμμαχία, ιδίως μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις συζητήσεις για πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Όπως ανέφερε, τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πολιτικό χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων συμμάχων.

«Το κάλεσμα των ΗΠΑ για ενίσχυση της ασφάλειας και των αμυντικών επενδύσεων απευθύνεται προς τους συμμάχους εδώ και χρόνια -κάποιοι λένε από την ίδρυση της Συμμαχίας.Μετά και τη στροφή προς την Ασία, κατέστη σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παραμένουν ισχυρές σε πολλαπλά μέτωπα, κάτι που καθιστά αναγκαία τη μεγαλύτερη συμβολή όλων. Μια ισχυρή Ευρώπη μέσα σε μια ισχυρή Συμμαχία αποτελεί συνταγή επιτυχίας τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ» υπογράμμισε η Αναπληρώτρια Γ.Γ. ΝΑΤΟ.

Σε αυτό το περιβάλλον αναδιαμόρφωσης της Συμμαχίας, ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύεται ως κρίσιμος για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής.

«Αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να βλέπουμε τους συμμάχους μας και στο μέλλον. Βασιζόμαστε στην Ελλάδα, όχι μόνο ως σύμμαχο χώρα και στις ένοπλες δυνάμεις της αλλά και στην αμυντική της βιομηχανία, για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την Ευρώπη εντός της Συμμαχίας» σημειώνει η κα. Σεκέρινσκα .





Πηγή: skai.gr

