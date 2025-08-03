Βραζιλία: Υποστηρικτές του Μπολσονάρου διαδήλωσαν σε αρκετές πόλεις

Υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος κατηγορείται για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις γενικές εκλογές του 2022, συγκεντρώθηκαν στους δρόμους αρκετών βραζιλιάνικων πόλεων την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούν κατά του δικαστή του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (STF), Αλεξάντρ ντε Μοράες, και του προέδρου Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν «αμνηστία» για όσους εμπλέκονται στη φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Λούλα τον Ιανουάριο του 2023.

Ο ακροδεξιός ηγέτης Μπολσονάρου δεν παρευρέθηκε προσωπικά στις διαδηλώσεις, αλλά τον κάλεσε στο τηλέφωνο ο γιος του, ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο και απαγορεύεται να φύγει από το σπίτι του τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, σύμφωνα με εντολή του δικαστή Μοράες.

Τον Μάρτιο, μια πενταμελής επιτροπή του STF αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον Μπολσονάρου σε δίκη για φερόμενη συνωμοσία για την ανατροπή του Λούλα. Εάν κριθεί ένοχος στις δικαστικές διαδικασίες που αναμένονται αργότερα φέτος, ο Μπολσονάρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολυετή ποινή φυλάκισης.

Τον περασμένο μήνα, ο Μοράες επέβαλε προληπτικά μέτρα κατά του Μπολσονάρου επειδή πίστευε ότι αυτός και ο γιος του, Εντουάρντο, ένας εκλεγμένος βουλευτής που τώρα ζει στις ΗΠΑ, είχαν συνεργαστεί με τις αρχές των ΗΠΑ για να προσπαθήσουν να παρέμβουν στα εσωτερικά της Βραζιλίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στα περισσότερα βραζιλιάνικα προϊόντα, επικαλούμενη «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου.



