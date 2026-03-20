Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αμπολφαζλ Σεκαρτσί, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους ιρανικών επιθέσεων σε όλο τον κόσμο.

«Από εδώ και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, ακόμη και χώροι αναψυχής, τουριστικά αξιοθέατα και κέντρα ψυχαγωγίας σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι ασφαλή για εσάς», τόνισε ο εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι το Ιράν «παρακολουθεί στενά» Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους και διοικητές, προειδοποιώντας ότι θα συρθούν έξω από τις «κρυψώνες και τα καταφύγιά» τους «με ταπείνωση, ντροπή και διασυρμό».

Παράλληλα, ο Σεκαρτσί κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ανώτερων Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι ενέργειες «δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος του εχθρού, αλλά αποτέλεσμα της απελπισίας, της αδυναμίας και της κακίας τους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.