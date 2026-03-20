Η Ελβετία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μπλοκάρει τις εξαγωγές όπλων προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εξαιτίας του πολέμου της με το Ιράν. Εξαιτίας του αμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν, η ελβετική ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εγκρίνει πλέον καμία νέα εξαγωγή όπλων προς τις ΗΠΑ. Οι υπάρχουσες άδειες και οι εξαγωγές άλλων αγαθών θα επανεξεταστούν από ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η είδηση αυτή, προκαλεί διπλωματικό σεισμό στις σχέσεις Βέρνης και Ουάσινγκτον, καθώς η Ελβετία επιλέγει την απόλυτη ουδετερότητα απέναντι στην επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ελβετικών όπλων (το 2025 απορρόφησαν σχεδόν το 16% των εξαγωγών). Η απόφαση πλήττει εταιρείες-κολοσσούς όπως η Ruag και η Rheinmetall Air Defence (με έδρα τη Ζυρίχη).

Μετά τα πλήγματα στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές (South Pars) και τις ανθρωπιστικές ανησυχίες, οι Ελβετοί πολίτες πίεσαν για αποστασιοποίηση από τον πόλεμο του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

