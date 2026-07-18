Βερολίνο: Παραίτηση Σπαν για την «παρένθετη μητέρα»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε την παραίτηση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Γενς Σπαν, μετά τον σάλο που προκάλεσε η υπόθεση της απόκτησης παιδιών μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο Γενς Σπαν και ο σύζυγός του έγιναν γονείς μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η πρακτική αυτή απαγορεύεται στη Γερμανία και είχε προηγουμένως κατακριθεί από τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης.

Ο ίδιος ο Σπαν ενημέρωσε γραπτώς για την παραίτησή του τόσο τον καγκελάριο Μερτς όσο και τον πρόεδρο των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών, Μάρκους Ζέντερ.

Ούτε λόγος για «θερινή ραστώνη» στην πολιτική σκηνή του Βερολίνου. Όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) o καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε την παραίτηση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των κυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Γενς Σπαν. Λίγο αργότερα ο ίδιος ο Σπαν ενημέρωσε γραπτώς για την αποχώρησή του τον καγκελάριο, καθώς και τον πρόεδρο των συγκυβερνώντων Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Μάρκους Ζέντερ.



Προφανής ο λόγος για την παραίτηση: Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ο Γενς Σπαν και ο σύζυγός του, Ντάνιελ Φούνκε, έγιναν γονείς μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, παρότι αυτή η πρακτική απαγορεύεται στη Γερμανία. Επιπλέον δε, τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης, αλλά και ο ίδιος ο Σπαν στο παρελθόν είχαν ταχθεί δημοσίως κατά της απόκτησης παιδιών με παρένθετη μητέρα.



«Αναξιόπιστη συμπεριφορά»;



Εκτός από τα επιστημονικά – ιατρικά, νομικά ή βιοηθικά – ερωτήματα που συνεπάγεται η κύηση μέσω παρένθετης μητέρας, στη συγκεκριμένη περίπτωση τίθεται και ένα ζήτημα συνέπειας μεταξύ λόγων και έργων σε πολιτικό επίπεδο, σχολιάζουν σήμερα γερμανικά μέσα και πολιτικοί. Ή τουλάχιστον έτσι το βλέπουν πολλοί Χριστιανοδημοκράτες.



«Το ζήτημα εδώ δεν είναι η προσωπική ευτυχία στην οικογένεια Σπαν, αλλά η αξιοπιστία της πολιτικής» δηλώνει στο τηλεοπτικό δίκτυο n-tv ο Βόλφγκανγκ Μπόσμπαχ, πρώην εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα Εσωτερικής Πολιτικής. Για να προσθέσει ότι «δεν μπορεί να δημιουργείται η εντύπωση πως οι πολιτικοί έχουν περισσότερα δικαιώματα από τον υπόλοιπο κόσμο».



Για «αναξιόπιστη συμπεριφορά» είχε κατηγορήσει ανοιχτά τον Γενς Σπαν την Πέμπτη ο υφυπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων από τους Χριστιανοδημοκράτες, Μίχαελ Μπραντ.



Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Μερτς δήλωνε ότι η πολιτική του κόμματος όσον αφορά την τεκνοποίηση μέσω παρένθετης μητέρας είναι ξεκάθαρη και κατά τα λοιπά το ζήτημα θα απασχολήσει το προεδρείο της CDU στην προσεχή συνεδρίασή του, τη Δευτέρα. Φαίνεται όμως ότι οι πιέσεις στο παρασκήνιο ήταν τόσο έντονες, που κανείς δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα.



Κορυφαίος πολιτικός της γενιάς του



Σημειωτέον ότι ο Γενς Σπαν δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πολιτικός. Θεωρείται από τα μεγαλύτερα πολιτικά ταλέντα της γενιάς του, ενώ κατά γενική ομολογία ξεχωρίζει για την ευφράδειά του.



Υπηρέτησε με επιτυχία ως υπουργός Υγείας σε εποχές πανδημίας και μάλιστα ήταν ο νεότερος υπουργός στην τελευταία κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ. Το όνομά του είχε συνδεθεί πάντως και με την υπόθεση αγοράς σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων μασκών για 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και τελικά μόλις 2 δισεκατομμύρια διανεμήθηκαν στον πληθυσμό, ενώ οι υπόλοιπες καταστράφηκαν.



Μία επιτυχημένη θητεία στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης την περίοδο της συγκυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών ασφαλώς θα ενέγραφε υποθήκη για υψηλότερα πολιτικά αξιώματα στο μέλλον.

Πηγή: Deutsche Welle

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