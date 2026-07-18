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«Μάχη» με τις φλόγες στη Νορβηγία: Περισσότερα από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί - Δείτε βίντεο

Η Νορβηγική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δήλωσε το Σάββατο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά του είδους της στους σύγχρονους χρόνους

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Νορβηγία

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στη σύγχρονη ιστορία της Νορβηγίας κατέστρεψε περισσότερα από 100 σπίτια και ανάγκασε εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Η φωτιά στη νότια Νορβηγία ξεκίνησε από μια μεζονέτα/σειρά κατοικιών στην πόλη Ντράμεν γύρω στις 3:30 μ.μ. την Παρασκευή, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην περιοχή και σε κοντινά δάση. Οι πυροσβέστες το πρωί του Σαββάτου συνέχιζαν τις προσπάθειές τους να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Η Νορβηγική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δήλωσε το Σάββατο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά του είδους της στους σύγχρονους χρόνους.

Το NRK, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νορβηγίας, μετέδωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι πήγαν σε ένα κέντρο απομάκρυνσης πολιτών.

Δεν έχει αναφερθεί αγνοούμενος κάτοικος, ανέφερε η αστυνομία. Δεν έγινε αμέσως σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Το Ντράμεν βρίσκεται περίπου 34 χιλιόμετρα (21 μίλια) νοτιοδυτικά του Όσλο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νορβηγία Φωτιά σπίτια
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