Η μεγαλύτερη πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στη σύγχρονη ιστορία της Νορβηγίας κατέστρεψε περισσότερα από 100 σπίτια και ανάγκασε εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Η φωτιά στη νότια Νορβηγία ξεκίνησε από μια μεζονέτα/σειρά κατοικιών στην πόλη Ντράμεν γύρω στις 3:30 μ.μ. την Παρασκευή, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην περιοχή και σε κοντινά δάση. Οι πυροσβέστες το πρωί του Σαββάτου συνέχιζαν τις προσπάθειές τους να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

A fire in Norway destroyed more than 100 homes



Due to the rapid spread of the flames in the municipality of Drammen, authorities evacuated several hundred residents.



One firefighter suffered minor injuries, and eight police officers were affected by smoke inhalation.… pic.twitter.com/DKywnbvFbt — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Η Νορβηγική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δήλωσε το Σάββατο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά του είδους της στους σύγχρονους χρόνους.

Το NRK, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νορβηγίας, μετέδωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι πήγαν σε ένα κέντρο απομάκρυνσης πολιτών.

Δεν έχει αναφερθεί αγνοούμενος κάτοικος, ανέφερε η αστυνομία. Δεν έγινε αμέσως σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Το Ντράμεν βρίσκεται περίπου 34 χιλιόμετρα (21 μίλια) νοτιοδυτικά του Όσλο.

Πηγή: skai.gr

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