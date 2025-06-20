Mερτς προς Νετανιάχου: Ευκαιρία στη διπλωματία

Εντατικές επαφές και τηλεφωνικές επικοινωνίες πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, σε πρόσφατη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ο Μερτς τόνισε την ανάγκη να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, προτρέποντας σε *«μετριοπάθεια»* και *«ελεγχόμενες ενέργειες»* αναφορικά με τη στάση του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Κινητικότητα Μερτς τόσο με Ισραήλ όσο και με Κατάρ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε στον Νετανιάχου ότι η Γερμανία στηρίζει τις προσπάθειες του Ισραήλ για στοχευμένες επιχειρήσεις κατά ιρανικών, πυρηνικών υποδομών, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα και έθεσε ως προτεραιότητα την ανθρωπιστική μέριμνα.

Την Πέμπτη, σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία, αυτή τη φορά με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε *«έντονη ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν»*, χαρακτηρίζοντάς το ως παράγοντα που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη αποτροπής της περαιτέρω εξάπλωσης της σύγκρουσης στην περιοχή και τόνισαν τη σημασία της διπλωματικής οδού.

Διεθνής αντίκτυπος και έπαινοι από το Ισραήλ

Παράλληλα, διεθνή αίσθηση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του Μερτς για τη «βρώμικη δουλειά» που κάνει το Ισραήλ, με την οποία δήλωσε χαρακτηριστικά ότι *«οφείλουμε σεβασμό»* στη χώρα. Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, μιλώντας στη Bild, έπλεξε το εγκώμιο του Γερμανού καγκελάριου σημειώνοντας: *«Επαινώ τον Φρίντριχ Μερτς για την ηθική του διαύγεια και για την ξεκάθαρη φωνή του, γιατί λέει αλήθεια. Υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη, υπερασπιζόμαστε τις ΗΠΑ»*.

Η γερμανική διπλωματία, με πρωταγωνιστή τον Μερτς, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, συμμετέχοντας και στην επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας με τον Ιρανό ομόλογό τους στη Γενεύη.

