Το Ιράν φέρεται να κατέρριψε και 4ο ισραηλινό F-35 στην Ταμπρίζ

Αυτό ανέφερε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κρίσεων του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων

Ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κρίσεων του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν αναφέρει ότι η αεράμυνα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ταμπρίζ κατέρριψε ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-35 στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πρόκειται για το τέταρτο μαχητικό αεροσκάφος F-35 που αναχαιτίζεται και καταστρέφεται από την αεράμυνα του Ιράν.

Μιλώντας στο IRNA την Τρίτη, ο Ματζίντ Φάρσι δήλωσε ότι είχαν καταρριφθεί προηγουμένως άλλα δύο μαχητικά αεροσκάφη στην Ταμπρίζ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τρεις τοποθεσίες γύρω από την Ταμπρίζ έγιναν στόχος την Τρίτη και τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν τα ισραηλινά μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (MAVs) που εισέβαλαν.

Πηγή: skai.gr

