Το Ιράν φέρεται να κατέρριψε και 4ο ισραηλινό F-35 στην Ταμπρίζ

Ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κρίσεων του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν αναφέρει ότι η αεράμυνα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ταμπρίζ κατέρριψε ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-35 στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πρόκειται για το τέταρτο μαχητικό αεροσκάφος F-35 που αναχαιτίζεται και καταστρέφεται από την αεράμυνα του Ιράν.

Μιλώντας στο IRNA την Τρίτη, ο Ματζίντ Φάρσι δήλωσε ότι είχαν καταρριφθεί προηγουμένως άλλα δύο μαχητικά αεροσκάφη στην Ταμπρίζ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τρεις τοποθεσίες γύρω από την Ταμπρίζ έγιναν στόχος την Τρίτη και τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν τα ισραηλινά μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (MAVs) που εισέβαλαν.

Iran shoots down fourth Israeli F-35 fighter jet in Tabrizhttps://t.co/XByd2NK3gS pic.twitter.com/X6bU55mRMP — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 17, 2025

