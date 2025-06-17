Ιταλία: Οδηγός έριξε το ΙΧ του στα διάσημα σκαλοπάτια της Πιάτσα ντι Σπάνια

Οδηγός ηλικίας 81 ετών, στις 4 τη νύχτα τοπική ώρα, έπεσε με το ΙΧ αυτοκίνητό του στα διάσημα σκαλιά της Πιάτσα Ντι Σπάνια της Ρώμης.

Ο οδηγός δεν τραυματίσθηκε και χρειάσθηκε άμεση παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας, με γερανό, για να μετακινηθεί το όχημα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν και ξύλινες τάβλες, ώστε οι ρόδες του οχήματος να μην προκαλέσουν ζημιές στα μάρμαρα των σκαλοπατιών.

Πριν από τρία χρόνια, ένας άλλος οδηγός είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο ίδιο σημείο, πέφτοντας στη "Σκαλινάτα" αφού έχασε τον έλεγχο μιας Maserati. Στη συνέχεια είχε απομακρυνθεί βάζοντας την όπισθεν, αλλά οι αστυνομικοί, χάρη σε εικόνες από κάμερες ασφάλειας, είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

