Η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Τhe i Paper, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ σε βάσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Άμυνας δεν προέβη άμεσα σε σχολιασμό της είδησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

