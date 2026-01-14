Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρετανία: Απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ

Ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ 

Βρετανοί στρατιώτες

Η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Τhe i Paper, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ σε βάσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Άμυνας δεν προέβη άμεσα σε σχολιασμό της είδησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Κατάρ Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark