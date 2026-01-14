Η προβοκατόρικη ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ανάρτηση ενός προβοκατόρικου σκίτσου για το μέλλον της Γροιλανδίας από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Στο γραφικό, η Γροιλανδία απεικονίζεται συμβολικά μπροστά σε ένα δίλημμα δύο «μονοπατιών», τα οποία καλείται να ακολουθήσει, καθοδηγούμενη από έλκηθρα σκύλων.

Η μία κατεύθυνση οδηγεί στη συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα «λαμπρό μέλλον», ενώ η άλλη καταλήγει σε μια επερχόμενη καταιγίδα, η οποία συμβολίζει τις συνδυασμένες δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας.

Το ερώτημα της ανάρτησης είναι χαρακτηριστικό:

«Ποιον δρόμο θα πάρεις Γροιλανδέ;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.