Η προβοκατόρικη ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ανάρτηση ενός προβοκατόρικου σκίτσου για το μέλλον της Γροιλανδίας από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου.
Στο γραφικό, η Γροιλανδία απεικονίζεται συμβολικά μπροστά σε ένα δίλημμα δύο «μονοπατιών», τα οποία καλείται να ακολουθήσει, καθοδηγούμενη από έλκηθρα σκύλων.
Η μία κατεύθυνση οδηγεί στη συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα «λαμπρό μέλλον», ενώ η άλλη καταλήγει σε μια επερχόμενη καταιγίδα, η οποία συμβολίζει τις συνδυασμένες δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας.
Το ερώτημα της ανάρτησης είναι χαρακτηριστικό:
«Ποιον δρόμο θα πάρεις Γροιλανδέ;»
Which way, Greenland man? https://t.co/G0NnJdZRJK pic.twitter.com/TLmOwst6M6— The White House (@WhiteHouse) January 14, 2026
