Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ιρανική επίθεση στην Μπερ Σεβά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ιρανικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους σε κτίριο κατοικιών στην Μπερ Σεβά 

UPDATE: 07:56
Μπερ Σεβά

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από ιρανικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους τα ξημερώματα της Τρίτης, σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπερ Σεβά στο νότιο Ισραήλ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom (MDA) είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ένας άνδρας περίπου 40 ετών, μια γυναίκα περίπου 30 ετών και ένας άνδρας περίπου 20 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά.

Έξι άλλα άτομα νοσηλεύονται με ελαφρά έως μέτρια τραύματα, δήλωσε εκπρόσωπος της MDA.

Ο γιατρός της MDA, Ντβιρ Μπεν Ζεέβ, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της πρόσκρουσης στο νότιο Ισραήλ, δήλωσε:

«Αντιδράσαμε στο περιστατικό με Κινητές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ασθενοφόρα, οχήματα ταχείας αντίδρασης και ιατρικά οχήματα. Είδαμε σημαντικές καταστροφές σε πολλά κτίρια στον δρόμο όπου έπεσε ο πύραυλος. Στην είσοδο ενός από τα κτίρια, ένας αναίσθητος άνδρας ήταν ξαπλωμένος και, μετά από περαιτέρω έρευνες, εντοπίσαμε δύο ακόμη θύματα. Ένας άνδρας και μια γυναίκα - βρέθηκαν αναίσθητοι. Διεξήγαμε ιατρικούς ελέγχους, αλλά δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότεροπ. Πρόσθετες ομάδες της MDA στο σημείο παρέχουν αυτή τη στιγμή ιατρική περίθαλψη σε περίπου οκτώ άλλα θύματα, συμπεριλαμβανομένων δύο σε μέτρια κατάσταση και έξι με ελαφρά τραύματα».

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ από το Ιράν και ότι ενεργοποιήθηκαν τα αμυντικά του συστήματα, ενώ λίγο αργότερα, σειρήνες ήχησαν σε όλο το κεντρικό και νότιο Ισραήλ εν μέσω μιας δεύτερης ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Οι πολίτες έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας από τον στρατό του Ισραήλ ο οποίος είχε μειώσει πριν το επίπεδο του προηγούμενου συναγερμού.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν επίσης πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στους αιθέρες του Τελ Αβίβ και μακρινές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Δείτε φωτογραφίες: 

Μπερ Σεβά

Μπερ Σεβά

Μπερ Σεβά

Μπερ Σεβά

Μπερ Σεβά

Μπερ Σεβά

Μπερ Σεβά

Μπερ Σεβά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ισραήλ βαλλιστικοί πύραυλοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark