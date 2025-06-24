Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από ιρανικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους τα ξημερώματα της Τρίτης, σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπερ Σεβά στο νότιο Ισραήλ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom (MDA) είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ένας άνδρας περίπου 40 ετών, μια γυναίκα περίπου 30 ετών και ένας άνδρας περίπου 20 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά.

Έξι άλλα άτομα νοσηλεύονται με ελαφρά έως μέτρια τραύματα, δήλωσε εκπρόσωπος της MDA.

Ο γιατρός της MDA, Ντβιρ Μπεν Ζεέβ, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της πρόσκρουσης στο νότιο Ισραήλ, δήλωσε:

«Αντιδράσαμε στο περιστατικό με Κινητές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ασθενοφόρα, οχήματα ταχείας αντίδρασης και ιατρικά οχήματα. Είδαμε σημαντικές καταστροφές σε πολλά κτίρια στον δρόμο όπου έπεσε ο πύραυλος. Στην είσοδο ενός από τα κτίρια, ένας αναίσθητος άνδρας ήταν ξαπλωμένος και, μετά από περαιτέρω έρευνες, εντοπίσαμε δύο ακόμη θύματα. Ένας άνδρας και μια γυναίκα - βρέθηκαν αναίσθητοι. Διεξήγαμε ιατρικούς ελέγχους, αλλά δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότεροπ. Πρόσθετες ομάδες της MDA στο σημείο παρέχουν αυτή τη στιγμή ιατρική περίθαλψη σε περίπου οκτώ άλλα θύματα, συμπεριλαμβανομένων δύο σε μέτρια κατάσταση και έξι με ελαφρά τραύματα».

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ από το Ιράν και ότι ενεργοποιήθηκαν τα αμυντικά του συστήματα, ενώ λίγο αργότερα, σειρήνες ήχησαν σε όλο το κεντρικό και νότιο Ισραήλ εν μέσω μιας δεύτερης ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Οι πολίτες έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας από τον στρατό του Ισραήλ ο οποίος είχε μειώσει πριν το επίπεδο του προηγούμενου συναγερμού.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν επίσης πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στους αιθέρες του Τελ Αβίβ και μακρινές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

A 7-story apartment building in Beersheba, Southern Israel suffered extensive damage after a direct impact from an Iranian ballistic missile earlier, resulting in the death of three civilians and dozens of others to be injured. pic.twitter.com/PC9QzeHR5l — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

Δείτε φωτογραφίες:

