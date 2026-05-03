Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία αξιωματικού των δυνάμεων ασφαλείας

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στη δολοφονία ενός αξιωματικού ασφαλείας, όπως ανέφερε την Κυριακή το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή του στα τέλη του 2025.

Ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιήθηκε ως Mehrab Abdollahzadeh, περιγράφηκε ως ένας από τους κύριους υπεύθυνους για τον θάνατο του αξιωματικού ασφαλείας Abbas Fatemiyeh, ο οποίος σκοτώθηκε το 2022 κατά τη διάρκεια ενός πανεθνικού κινήματος διαδηλώσεων που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας, της Mahsa Amini, ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση.

Το Mizan ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ομολόγησε την επίθεση εναντίον του αξιωματικού ασφαλείας. Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA επικαλέστηκε μια καλά ενημερωμένη πηγή, σύμφωνα με την οποία ο Abdollahzadeh υποβλήθηκε σε βασανιστήρια προκειμένου να του αποσπαστούν ομολογίες.

Πηγή: skai.gr

