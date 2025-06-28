Περού: Οι καλλιέργειες κόκας μειώθηκαν για 2η συναπτή χρονιά

Το Περού, χώρα που συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, κατέγραψε το 2024 μείωση κατά 3% και πλέον της επιφάνειας όπου καλλιεργείται κόκα –τα φύλλα του φυτού αυτού είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παρασκευής της λευκής σκόνης–, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της περουβιανής εθνικής επιτροπής για την ανάπτυξη και τη ζωή χωρίς ναρκωτικά (DEVIDA).

Η συνολική επιφάνεια των καλλιεργειών διαπιστώθηκε πως ήταν 897.550 στρέμματα, έναντι 927.840 στρεμμάτων το 2023 (–30.000 και πλέον).

Ταυτόχρονα, 264.750 στρέμματα παράνομων καλλιεργειών κόκας εξαλείφθηκαν, έκταση αυξημένη κατά 17% σε σύγκριση με το 2023. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο καταστροφής παράνομων καλλιεργειών σε οκτώ χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.

Όμως, παρά το εύρος των καταστροφών, η καθαρή μείωση παρέμεινε περιορισμένη, λόγω της επανέναρξης καλλιεργειών σε άλλες περιοχές, συχνά πιο απομονωμένες.

«Αυτή είναι η δεύτερη συναπτή χρονιά πτώσης έπειτα από οκτώ χρόνια αδιάλειπτης ανόδου», τόνισε χθες Παρασκευή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της επιτροπής Κάρλος Φιγκερόα.

«Είναι καλή είδηση (...) καθώς η αγορά διανύει φάση πολύ ισχυρής ζήτησης», τόνισε από την πλευρά του ο Λεονάρδο Κορέα, περιφερειακός συντονιστής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC).

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το Περού, μαζί με την Κολομβία και τη Βολιβία, είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως. Στη χώρα παράγονται σε ετήσια βάση κάπου 400 κιλά της ουσίας αυτής, σύμφωνα με τις περουβιανές αρχές.

Το 2024, κάπου 100 τόνοι ναρκωτικών κατασχέθηκαν κι αποτεφρώθηκαν στο κράτος των Άνδεων, σύμφωνα με την αστυνομία, που εξάρθρωσε 119 εγκληματικές οργανώσεις συνδεόμενες με τη διακίνηση ουσιών.

Η καλλιέργεια κόκας είναι νόμιμη στο Περού μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που προορίζεται για παραδοσιακές χρήσεις ή ιατρικούς σκοπούς, ωστόσο εκτιμάται πως τουλάχιστον το 90% της παραγωγής διατίθεται για την παραγωγή ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.