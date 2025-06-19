Την ένταση των ελέγχων, κυρίως στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, με στόχο τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

Προς τον σκοπό αυτό ανακοίνωσε την κινητοποίηση 4000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας που, όπως είπε, έχουν λάβει εντολή εκτεταμένων ελέγχων «στα τρένα που κατευθύνονται προς γειτονικές χώρες και μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις, τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση».

Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ο Μπρουνό Ρεταγιό είπε ότι «από τις αρχές του έτους έχουν συλληφθεί 47.000 παράτυποι μετανάστες» προσθέτοντας ότι «δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη Γαλλία», καθώς «ένα κράτος σημαίνει σύνορα - εσωτερικά και εξωτερικά».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τα πρόσφατα αποτελέσματα της κυβερνητικής μεταναστευτικής πολιτικής τα αποτελέσματα της οποίας, όπως ανέφερε, ήταν: «μείωση 24% στις νομιμοποιήσεις και 14% στις πολιτογραφήσεις, αύξηση 14% στις απελάσεις». Ερωτηθείς, εξάλλου, για τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τη Γαλλία η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αναγνώρισε την αύξηση μιας ενδεχόμενης τρομοκρατικής απειλής, υπό δύο μορφές: «Υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την εγχώρια ισλαμιστική τάση, η οποία έχει αφυπνισθεί από τα γεγονότα στο Ιράν, αλλά και μια απειλή που προέρχεται άμεσα από το καθεστώς των μουλάδων».

Σε αυτό το σημείο, υπενθύμισε ότι το 2018 απετράπη σχέδιο δολοφονίας αντιφρονούντων Ιρανών με εντολή του ιρανικού καθεστώτος, ενώ το 2021, μία γαλλική προσωπικότητα αποτέλεσε επίσης στόχο και τέθηκε υπό την προστασία του γαλλικού κράτους. Ο υπουργός περιέγραψε την «ιρανική μέθοδο» ως εξής: «Επιστρατεύονται εκτελεστές που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Γαλλία», οι οποίοι συχνά δεν γνωρίζουν καν την ταυτότητα των εντολοδοτών τους.

«Οι υπηρεσίες μας παρακολουθούν συγκεκριμένα άτομα με ιδιαίτερη προσοχή» διαβεβαίωσε σχετικά.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.