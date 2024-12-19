Μαδούρο: Ακροδεξιοί επιχείρησαν να υποκινήσουν εμφύλιο πόλεμο στη Βενεζουέλα

Ομάδες της ακροδεξιάς επιχείρησαν να υποκινήσουν έναν εμφύλιο πόλεμο στη Βενεζουέλα μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 28 Ιουλίου 2024, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό.



«Το μόνο σενάριο που επινόησαν οι ακροδεξιοί της Βενεζουέλας ήταν να πυροδοτήσουν ένα κύμα βίας», είπε ο ηγέτης της Βενεζουέλας καθώς αποκάλυψε ότι «μια προσπάθεια να πυροδοτηθεί ένας εμφύλιος πόλεμος» στη χώρα είχε γίνει στις 29-30 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με τον Μαδούρο, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν λάβει εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν την αποσταθεροποίηση στη Βενεζουέλα, με τη συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος στο σχέδιό τους. «Οι ΜΚΟ έχουν κάθε δικαίωμα να είναι παρούσες και να εργάζονται στη Βενεζουέλα, αλλά μόνο εάν συμμορφώνονται με τους νόμους και απέχουν από τη συμμετοχή σε συνωμοσίες κατά της ειρήνης στη δημοκρατία», τόνισε.Τις συνωμοσίες και προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κατάστασης στη Βενεζουέλα «απέτρεψαν στρατιωτικές και αστυνομικές μονάδες, καθώς και δικαστικές δυνάμεις και δυνάμεις επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Μαδούρο. «Είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ενότητα, την αρμονία και την πρόοδο στη χώρα», δήλωσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας.

