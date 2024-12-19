Σέβομαι το δικαστήριο και την απόφαση που έλαβε, ήταν η πρώτη δήλωση της Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που έπεσε θύμα βιασμού από τον σύζυγό της και από άλλους 50 άγνωστους σε αυτή άνδρες που ο ίδιος στρατολόγησε μέσω διαδικτύου.

Πριν από λίγη ώρα το δικαστήριο της Αβινιόν καταδίκασε τον Ντομινίκ Πελικό σε 20 χρόνια φυλάκιση, τη μέγιστη ποινή που προβλέπει η γαλλική δικαιοσύνη, αφού παραδέχτηκε ότι για σχεδόν μια δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του έτσι ώστε ο ίδιος και οι άλλοι άνδρες να τη βιάσουν, ενώ βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς της.

Στο άκουσμα των ποινών ο Ντομινίκ Πελικό παρέμεινε σκυμμένος στην καρέκλα και ξέσπασε σε κλάματα.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης η Πελικό, πλέον ένα σύμβολο στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, είπε ακόμη ότι ποτέ δεν μετάνιωσε για την απόφασή της να γίνει η δίκη δημόσια και όχι κεκλεισμένων των θυρών.

«Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά» είχε δηλώσει πριν από λίγες εβδομάδες κατά τη συγκλονιστική κατάθεσή της στο δικαστήριο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα η Πελικό είπε ότι με «βαθιά συγκίνηση στέκομαι σήμερα μπροστά σας».

«Αυτή η διαδικασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη και αυτή τη στιγμή σκέφτομαι πρώτα τα τρία παιδιά μου: τον Ντέιβιντ, την Καρολίν και τον Φλοριάν», είπε.

«Σκέφτομαι επίσης όλες τις άλλες οικογένειες που επηρεάστηκαν από αυτό το δράμα. Τέλος, σκέφτομαι όλα τα άγνωστα θύματα ιστοριών που συχνά εκτυλίσσονται στη σκιά. Θέλω να ξέρετε ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο αγώνα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

