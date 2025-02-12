Η Βρετανία υπέστη τη δεύτερη χειρότερη χρονιά για τον αντισημιτισμό το 2024, με περισσότερα από 3.500 περιστατικά να καταγράφονται, αντανακλώντας συνεχή επίπεδα μίσους προς τους Εβραίους, ανακοίνωσε την Τετάρτη το εβραϊκό σώμα που συμβουλεύει τις κοινότητες για την ασφάλεια.

Τα επίπεδα αντισημιτισμού σε ολόκληρη τη Βρετανία εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε.

Ενώ ο αριθμός των περιστατικών μειώθηκε κατά 18% το 2023, ο περσινός αριθμός των 3.528 ήταν ακόμα πολύ υψηλότερος από τα ετήσια επίπεδα που καταγράφηκαν πριν από την πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση Community Security Trust (CST), η οποία συμβουλεύει τους 280.000 Εβραίους της Βρετανίας για θέματα ασφαλείας.

Είπε ότι έδειξε ότι υπήρχε διαρκές αντιεβραϊκό μίσος.

«Καλωσορίζουμε την περιφρόνηση και την υπερηφάνεια που έχει δείξει η κοινότητά μας, παρά όλα όσα έχει περάσει», δήλωσε ο Μαρκ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος της CST. «Αυτοί που είναι συνένοχοι σε αυτόν τον αντισημιτισμό κυμαίνονται από γίγαντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τους ισλαμιστές και τους ακροαριστερούς εξτρεμιστές που πανηγύρισαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς».

Μεταξύ των ευρημάτων στην ετήσια έκθεσή του, το CST ανέφερε ότι υπήρξαν 260 περιπτώσεις αντισημιτισμού που σχετίζονται με τα σχολεία, 223 περιπτώσεις συναγωγών και των συναδέλφων τους στοχοποιήθηκαν και 1.240 διαδικτυακά περιστατικά μίσους κατά των Εβραίων.

Στον απόηχο της κρίσης στη Γάζα, η προηγούμενη κυβέρνηση είπε ότι θα αυξήσει το ποσό που δόθηκε στο CST για να βοηθήσει στην παροχή προστασίας για τα εβραϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των συναγωγών, στα 18 εκατομμύρια λίρες (22,3 εκατομμύρια δολάρια), ποσό που οι υπουργοί είπαν ότι θα διατηρηθεί.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτή τη χώρα - ούτε τώρα ούτε ποτέ», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ. «Αυτή η έκθεση δείχνει ότι τα αντισημιτικά περιστατικά στη Βρετανία παραμένουν απαράδεκτα υψηλά και πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να ξεριζώσουμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού όπου κι αν βρεθεί».

Πηγή: skai.gr

