Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.449,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,63%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.446,05 μονάδες (-0,85%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 99,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.440.718 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,37%), της Aegean Airlines (+0,50%), της Πειραιώς (+0,37%) και του ΟΛΠ (+0,37%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-2,81%), της ΔΕΗ (-2,58%), της Μυτιληναίος (-2,51%) και της Viohalco (-2,45%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.737.301 και 2.817.128 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 17,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 12,06 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 52 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιατρικό +10,00% και Mermeren +7,62%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) -13,41% και Τρία 'Αλφα (κ) -9,30%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31,3000 -0,95%
ALPHA BANK: 1,6850 -0,88%
AEGEAN AIRLINES: 12,0800 +0,50%
VIOHALCO: 5,9700 -2,45% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,8200 +1,37%
ΔΑΑ: 8,0000 +0,13%
ΔΕΗ: 11,3200 -2,58%
COCA COLA HBC: 32,0000 -0,06%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5900 -1,52%
ΕΛΠΕ: 7,5100 -1,70%
ELVALHALCOR: 1,8320 -2,55%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,0000 +0,35%
ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -0,34%
EUROBANK: 2,1200 -0,93%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2600 -2,81%
MOTOR OIL: 22,8000 -1,64%
JUMBO: 25,4600 -0,78%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,7800 -2,51%
ΟΛΠ: 27,1500 +0,37%
ΟΠΑΠ: 15,6000 αμετάβλητη
ΟΤΕ: 14,0400 -1,13%
AUTOHELLAS: 11,8000 +0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7900 +0,37%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4000 -0,87%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2900 +0,05%
