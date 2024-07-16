Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.449,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,63%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.446,05 μονάδες (-0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 99,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.440.718 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,37%), της Aegean Airlines (+0,50%), της Πειραιώς (+0,37%) και του ΟΛΠ (+0,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-2,81%), της ΔΕΗ (-2,58%), της Μυτιληναίος (-2,51%) και της Viohalco (-2,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.737.301 και 2.817.128 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 17,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 12,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 52 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιατρικό +10,00% και Mermeren +7,62%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) -13,41% και Τρία 'Αλφα (κ) -9,30%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,3000 -0,95%

ALPHA BANK: 1,6850 -0,88%

AEGEAN AIRLINES: 12,0800 +0,50%

VIOHALCO: 5,9700 -2,45% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,8200 +1,37%

ΔΑΑ: 8,0000 +0,13%

ΔΕΗ: 11,3200 -2,58%

COCA COLA HBC: 32,0000 -0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5900 -1,52%

ΕΛΠΕ: 7,5100 -1,70%

ELVALHALCOR: 1,8320 -2,55%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0000 +0,35%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -0,34%

EUROBANK: 2,1200 -0,93%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2600 -2,81%

MOTOR OIL: 22,8000 -1,64%

JUMBO: 25,4600 -0,78%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,7800 -2,51%

ΟΛΠ: 27,1500 +0,37%

ΟΠΑΠ: 15,6000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 14,0400 -1,13%

AUTOHELLAS: 11,8000 +0,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7900 +0,37%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4000 -0,87%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2900 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.