Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν στέλεχος του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν, που πρόσφατα ανακοίνωσε πως διαλύεται, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι «στοχοποίησε και σκότωσε» προχθές Σάββατο στο βορειοδυτικό τμήμα της συριακής επικράτειας «ανώτερο στέλεχος αρμόδιο για τα οικονομικά και τον εφοδιασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν (HaD), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα».

Η ταυτότητα του τζιχαντιστή δεν διευκρινίστηκε.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, που διατηρούν ανεπτυγμένες μονάδες των ειδικών δυνάμεων στη Συρία στο πλαίσιο διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού που ιδρύθηκε το 2014, για να πολεμήσει την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), εξαπολύουν συχνά βομβαρδισμούς στη χώρα αυτή.

Στα τέλη Ιανουαρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως σκότωσαν τον «Μουχάμαντ Σάλαχ αζ Ζαμπίρ, ανώτερο στέλεχος» της ίδιας οργάνωσης.

Η μικρή τζιχαντιστική παράταξη Χουράς αντ Ντιν, ο συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου τη διάλυσή της, εξηγώντας πως έλαβε την απόφαση αυτή μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η οργάνωση αυτή είναι εγγεγραμμένη στην αμερικανική μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών, υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), κατέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό ανατρέποντας τον Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου.

Οι νέες de facto συριακές αρχές έχουν καταστήσει σαφές πως θέλουν να δουν όλες τις ένοπλες παρατάξεις να διαλύονται.

Η Χουράς αντ Ντιν, που σχημάτισαν κυρίως αλλοδαποί τζιχαντιστές, διαθέτει βάσεις σε ορεινές περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

