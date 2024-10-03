Το BBC ακύρωσε συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον που επρόκειτο να προβληθεί στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης επειδή μια από τις πιο γνωστές δημοσιογράφους του, η Λόρα Κούνσμπεργκ, πρώην αρχισυντάκτρια που πολιτικού ρεπορτάζ του δικτύου, του έστειλε κατά λάθος τις σημειώσεις που είχε προετοιμάσει για τις ερωτήσεις της.

Η Κούνσμπεργκ, η οποία κάθε Κυριακή παρουσιάζει την πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή του BBC--την κορωνίδα του κυριακάτικου προγράμματος του δικτύου--εξήγησε ότι κατά λάθος έστειλε στον Τζόνσον τις σημειώσεις της "σε ένα μήνυμα που προοριζόταν για τους συνεργάτες μου" και αυτό σημαίνει ότι η συνέντευξη έπρεπε να ακυρωθεί.

«Είναι πολύ δυσάρεστο και δεν υπάρχει λόγος να προσποιούμαστε ότι είναι κάτι λιγότερο από εξευτελιστικό και απογοητευτικό καθώς υπάρχουν πολλές σημαντικές ερωτήσεις για να τεθούν. Αλλά δεν κοκκινίζω άλλο, η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση», έγραψε η δημοσιογράφος στο Χ.

Ως δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο, το BBC δέχεται αυστηρό έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο ζητεί λογοδοσία από τους πολιτικούς με προβεβλημένους δημοσιογράφους του από το πολιτικό ρεπορτάζ να κατηγορούνται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δείχνουν εύνοια σε κάποιο κόμμα.

Η συνέντευξη ήταν προγραμματισμένο να προβληθεί σήμερα το απόγευμα και το δίκτυο την είχε προαναγγείλει ως την πρώτη σημαντική τηλεοπτική συνέντευξη του Τζόνσον για να προωθήσει τα απομνημονεύματά του.

Ο Τζόνσον επρόκειτο να μιλήσει για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του στη διάρκεια της πανδημίας της COVID και τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ που συνέβαλαν στο τέλος του στην πρωθυπουργία.

Ο Τζόνσον διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2019 ως το 2022. Τα απομνημονεύματά του με τίτλο Unleashed, θα κυκλοφορήσουν στις 10 Οκτωβρίου.

Εκπρόσωπος του BBC είπε ότι το λάθος κατέστησε άσκοπη τη συνέντευξη και ότι το δίκτυο μαζί με τους συνεργάτες του Τζόνσον συμφώνησαν να ακυρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

