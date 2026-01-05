Το Αζερμπαϊτζάν δεν θα στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στη Γάζα

Το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει καμία πρόθεση να στείλει απόσπασμα των στρατευμάτων του για να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις εκτός των συνόρων του, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Ο Αλίγιεφ, σε συνέντευξη που έδωσε σε αζέρικα τηλεοπτικά κανάλια, δήλωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν είχε επικοινωνήσει με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με μια λίστα ερωτήσεων σχετικά με την επιχείρηση της ειρηνευτικής δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο με περισσότερες από 20 ερωτήσεις και το παρείχαμε στην αμερικανική πλευρά. Δεν προβλέπεται συμμετοχή σε ειρηνευτικές δυνάμεις», δήλωσε ο Αλίγιεφ.

«Δεν σκέφτομαι καθόλου τη συμμετοχή σε εχθροπραξίες εκτός Αζερμπαϊτζάν».

Μια πηγή της αζερικής κυβέρνησης είχε δηλώσει τον περασμένο Νοέμβριο ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν θα παρείχε στρατεύματα για μια τέτοια επιχείρηση, εκτός εάν υπήρχε πλήρης παύση των μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, αναφέρει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

