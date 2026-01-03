Διπλωματικές κινήσεις Ερντογάν για Ουκρανία και Γάζα

Η Τουρκία αυξάνει τη διπλωματική της κινητικότητα σε Ουκρανικό και Γάζα. «Σε εξέλιξη» οι συζητήσεις με Τραμπ και Πούτιν, λέει ο Ερντογάν, ενώ αποκαλεί «Φαραώ» τον Νετανιάχου.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Η Άγκυρα εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες τόσο στο Ουκρανικό όσο και στο ζήτημα της Γάζας, θέλοντας να παίξει σημαντικό ρόλο και στα δύο αυτά μέτωπα.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε δηλώσεις του χθες σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 5 Ιανουαρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στη Γάζα.Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα παραστεί αυτοπροσώπως σε συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή του «Συνασπισμού των Προθύμων» για το Κίεβο.«Προς το παρόν, οι συζητήσεις μου βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο με τον κ. Πούτιν όσο και με τον κ. Ζελένσκι, καθώς και με τον κ. Τραμπ και τους ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος πρόσθεσε ότι κατά τη συνομιλία που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο «θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα ζητήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και τα ζητήματα στην Παλαιστίνη».Σφοδρή κριτική του ΙσραήλΟ Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, τον οποίο αποκάλεσε «Φαραώ» και καταδίκασε τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα, λέγοντας ότι η Τουρκία εμποδίζεται από το να στείλει κοντέινερ ανθρωπιστικής βοήθειας.Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είναι πιθανός ένας ρόλος για την Τουρκία στο Ουκρανικό και επισημαίνουν ότι η κινητικότητα στο Ουκρανικό ξεκίνησε με τη συνάντηση στην Άγκυρα, πριν από δύο ημέρες του Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

